Elk jaar vallen er in ons land zo'n 46. 000 nieuwe diagnoses van huidkanker. Dat is daarmee de snelst stijgende kanker waarmee ongeveer 1 op de 5 Belgen ooit in zijn leven geconfronteerd wordt. Hoewel de bezorgdheid groot is, blijft het met onze kennis pover gesteld. Een nieuwe peiling toont aan dat amper 16% weet waarop ze moeten letten bij het checken op verdachte huidvlekken.

Euromelanoma is dit jaar al aan zijn 24ste campagne toe om huidkanker te voorkomen en te sensibiliseren tot efficiënte zonnebescherming. Dat die jaarlijkse acties broodnodig blijven, tonen niet alleen de groeiende huidkankercijfers aan. Nieuw onderzoek bij zo'n 1250 landgenoten naar het bewustzijn van de risico's die we nemen met onze huid stelde vast dat slechts 16% van de Belgen aangeeft goed te weten hoe mogelijke tekenen van huidkanker eruit zien. De doelgroep 16- tot 25-jarigen scoort daarbij het laagst met 11% .

Gedrag

Dat neemt niet weg dat Belgen wel bezorgd zijn om hun huidgezondheid. Eén op de drie zegt zich zorgen te maken om later in het leven huidkanker te ontwikkelen. Opvallend genoeg passen we ons gedrag niet allemaal aan om die risico's zo klein mogelijk te houden. Slechts 13% smeert zich altijd voldoende in, 11% bedekt huid en hoofd altijd zo goed mogelijk en 8% blijft zoveel mogelijk in de schaduw of binnen. Wél beschermen ouders hun kinderen goed: 68% smeert de kinderen in op zonnige dagen.

Screening

Ook de frequentie waarmee we onze huid screenen ligt laag. Een op de drie screent nooit de eigen huid op verdachte vlekjes. Ook heeft de helft van de Belgen (50%) nog nooit een dermatoloog geraadpleegd om een vreemd vlekje te laten onderzoeken. Vooral jonge doelgroepen geven aan verdachte vlekjes te hebben en daarmee niet verder te gaan. Eén op de vijf Belgen (19%) gaat wel geregeld bij de dermatoloog langs en een derde (31%) heeft de dermatoloog al 1 keer bezocht. Dermatoloog Thomas Maselis: "Nog te veel mensen stellen een bezoek aan de dermatoloog uit. Wie al eens met huidkanker in zijn omgeving geconfronteerd is geweest, neemt minder risico en roept sneller professionele hulp in. Jammer dat we pas initiatief nemen op het moment dat we van dichtbij met huidkanker geconfronteerd worden. Met deze campagne hopen we daar verandering in te brengen."

Huidkanker is bovendien een van de weinige vormen van kanker die je zelf kan zien. Belangrijk om weten is dat je je volledige huid moet onderzoeken. De meeste vlekken komen voor op delen die aan de zon zijn blootgesteld. Die verdienen extra aandacht maar vergeet ook de rest niet want aanleg speelt eveneens een rol. Soms duiken huidtumoren ook op op plaatsen die nooit zon zagen zoals de bilspleet.

Zonnebrand

Altijd zonbescherming smeren en schaduw opzoeken blijven de voornaamste wapens in de strijd tegen deze oprukkende tumoren. Dat advies geldt voor alle leeftijden. Heel wat van de huidkankers die vandaag vastgesteld worden bij 50-plussers, kennen hun oorsprong jaren terug door zonblootstelling tijdens de jeugd. Een studie bij bijna 400.000 Europeanen leert dat ernstige zonnebrand voor de leeftijd van 18 jaar het risico op het vinden van verdachte laesies op volwassen leeftijd met bijna een vijfde verhoogt. Het gaat dan om pijnlijke zonnebrand met intense roodheid of blaarvorming die twee dagen of langer aanhoudt.

Check je vlek met de ABCDE-regel

A: is de vlek asymmetrisch van vorm?

B: Heeft de pigmentvlek onregelmatige boorden of randen?

C: Is de kleur veranderd of zijn er verschillende kleuren (Colour) door elkaar aanwezig?

D: Heeft de vlek een diameter die groter is dan een halve cm?

E: Is er sprake van evolutie? Verandert de vlek van grootte, dikte, vorm, kleur?

Antwoord je op 1 of meer vragen positief, dan ga je best langs de dermatoloog.

Let op het lelijke eendje! Je pimentvlekken moeten er min of meer hetzelfde uitzien qua kleur en vorm. Als een nieuwe vlek opduikt die daarvan afwijkt, kan ze verdacht zijn. Dat heet het 'lelijke eendje signaal'.

