Sommige houden ervan te joggen, wandelen of fietsen vóór het ontbijt en hopen zo meer vet te verbranden. Slim gezien?

Doorheen de dag is glucose de belangrijkste brandstof van je lichaam. Maar bij het ontwaken staan je reserves van die suiker - door je lichaam gestockeerd in de vorm van glycogeen - doorgaans op hun laagste peil. In elk geval zijn ze op dat moment ontoereikend om je van de energie te voorzien die vereist is om aan sport te doen. Gelukkig beschikt je lichaam nog over een andere energievoorraad waaruit het zo nodig kan putten: vet. Vandaar de wijdverbreide opvatting als zou je extra vet verbranden en vlotter afvallen door 's ochtends een duursport te beoefenen op je nuchtere maag - wandelen, hardlopen, fietsen... -, dus zonder vooraf energie op te nemen. In theorie lijkt dit aanlokkelijk. Helaas mag je de hoop op snel en bijna miraculeus gewichtsverlies op je buik(je) schrijven. "Als je een uurtje gaat joggen op een nuchtere maag, werk je circa 30 tot 40 gram vet weg, wat niet uitzonderlijk veel is", meent Serge Pieters, sportdiëtist en prof. dieetleer (Haute-Ecole Léonard de Vinci, Brussel). "Bovendien riskeer je als gevolg van die inspanning een hypoglycemie." Zo'n daling van je bloedsuikerspiegel vertaalt zich doorgaans in een intens hongergevoel. Maar ook in de drang om de hele dag door naar calorie- en suikerrijk voedsel te grijpen. Uiteindelijk dreig je dus meer calorieën op te nemen dan je tijdens je fysieke inspanning hebt verbrand. "Voor eenzelfde energie- verbruik zal je dan doorgaans méér eten dan wanneer je zou hebben ontbeten voor het sporten." De kosten-batenanalyse kan dus snel naar de verkeerde kant overhellen. En daar blijft het niet bij. Nuchter sporten mag dan al deel uitmaken van het trainingsschema van langeafstands- atleten, het is niet per se geschikt voor amateursporters die niet gewend zijn om voor dag en dauw hun sportschoenen aan te trekken. "Bij gebrek aan oefening bestaat het gevaar dat je nog wat slaperig begint te sporten, wat het risico op blessures sterk verhoogt." Al moet het gezegd dat sporten op een nuchtere maag niet enkel nadelen heeft: je sport in elk geval niet met een opgeblazen gevoel. En je kikkert er flink van op, wat heel prettig voelt.