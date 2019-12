In de menopauze zijn evenwichtig eten en voldoende bewegen cruciaal. Deze goede gewoontes staan niet enkel borg voor een goede gezondheid, ze helpen je ook je silhouet te behouden.

Ontkennen is zinloos: tijdens de menopauze stoppen je eierstokken geleidelijk met het aanmaken van oestrogenen en dat zorgt bij de meeste vrouwen voor een lichamelijke en psychische switch. Oestrogenen zijn de hormonen die een vrouw tot vrouw maken, maar die ook instaan voor de goede gezondheid van je botten, bloedvaten, huid, haar en nagels. De afname van de productie van je geslachtshormonen rond je vijftigste, luidt niet alleen het einde van je vruchtbare periode in, het is ook het startsein voor een rits andere effecten. Een daarvan is een ingrijpende wijziging van je metabolisme. En die heeft op haar beurt een invloed op zowel je gezondheid als je uiterlijk.

...