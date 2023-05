Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen lanceren opnieuw een oproep om mee uit te kijken naar de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Deze soort rukt op naar onze streken en om die migratie goed te kunnen opvolgen, is de hulp van iedereen welkom.

Vorig jaar leverde deze burgeractie maar liefst 9 bijkomende vindplaatsen op van tijermuggen, wat aantoont dat deze exotische en invasieve soort in opmars is bij ons. Met het MEMO+ project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in België) volgen Sciensano en het ITG sinds 2021 de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België nauwgezet op. Het project monitort onder andere 8 snelwegparkings waar tijgermuggen via personenwagens en vrachtverkeer ons land kunnen binnenkomen. Om nog meer zicht te krijgen op de verspreiding van de tijgermug, richtten ze het participatieplatform www.MuggenSurveillance.be op. Zoektochten door onderzoekers in het veld in combinatie met de meldingen van burgers op het participatieplatform, leidden in 2022 tot de vondst van de tijgermug op 12 verschillende locaties, waarvan 3 dankzij actieve en 9 dankzij passieve monitoring. Dit was veel meer dan verwacht.

Sciensano-onderzoeker Marie Hermy: "De resultaten van het vorige seizoen maken duidelijk dat de hulp die we van de bevolking krijgen bij het opsporen van tijgermuggen een noodzakelijke aanvulling vormt op de actieve monitoring van plaatsen waar de steekmug ons land binnenkomt. Daarom roepen we iedereen op om ook dit jaar, vanaf mei tot eind oktober, de ogen open en de camera in de aanslag te houden."

Zwart-wit gestreept

Mensen die denken de kleine zwart-wit gestreepte tijgermug te herkennen, kunnen best een foto nemen, surfen naar www.MuggenSurveillance.be , enkele eenvoudige identificatiestappen doorlopen en vervolgens de foto opladen. Op de website staat meer informatie over de kenmerken, broedplaatsen en het bijtgedrag van de tijgermug. Je kan er ook informatie terugvinden over de ziekteverwekkers die de tijgermug kan overdragen en tips om de ontwikkeling van broedplaatsen en muggenbeten te voorkomen. Tot slot is er ook een kaart met de resultaten van de meldingen.

Ziekteverspreider

Anders dan onze huismug veroorzaakt de tijgermug overdag voor overlast door zijn agressieve bijtgedrag. Bovendien kan deze steekmug na het bijten van een besmet persoon, het dengue-, chikungunya-, en zikavirus overbrengen. In verschillende landen zoals Frankrijk waar de tijgermug intussen endemisch is geworden, heeft dit al tot lokale opstoten van deze infectieziekten gezorgd. Het is daarom belangrijk om een goed zicht te hebben op de introductie en aanwezigheid van de steekmuggensoort in ons land. Een ziek persoon én een tijgermug die het virus vervolgens verspreidt vormen een gevaarlijke cocktail voor de volksgezondheid.

"De monitoring van exotische steekmuggen is van cruciaal belang. Als we op tijd in kaart brengen waar ze voorkomen, kunnen ze sneller en beter bestreden worden. De afgelopen jaren steeg het aantal vondsten, en volgens de verwachtingen zal deze trend zich in de komende jaren verderzetten. Het is voorlopig nog onduidelijk of de tijgermug hier heeft kunnen overwinteren, maar het is belangrijk om de introducties en mogelijke populaties nauwgezet op te volgen. Zo kunnen we het risico op virusoverdracht inschatten", vertelt Isra Deblauwe, entomoloog aan het ITG.

