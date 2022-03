De ziekenfondsen Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen, De VoorZorg Antwerpen, De VoorZorg Limburg en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten veranderen op 1 juli van naam. Ze worden samen Solidaris, laten ze weten in een persbericht.

"Er waren verschillende merken in de verschillende provincies. Nu gaan we naar één sterk merk: Solidaris", verklaart woordvoerder Katrien De Weirdt. "Solidaris staat voor solidariteit, onze kernwaarde. Als ziekenfonds willen we er zijn voor iedereen." De naam Solidaris werd ook al in Wallonië gebruikt.

Voor de leden verandert er niets. Alle diensten en terugbetalingen blijven automatisch doorlopen onder de naam Solidaris. Leden moeten zelf niets aanpassen of in orde brengen. Ook heeft de naamsverandering geen invloed op de ledenbijdrage, benadrukt het fonds op zijn website.

