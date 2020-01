Iedereen heeft zo zijn gewoontes net voor het slapengaan. Sociale media maken op dat vlak een flinke opmars. 1 Vlaming op 3 swipet of scrolt élke avond, en 70 procent zit minstens wekelijks op Instagram, Facebook of WhatsApp vlak voor het naar bed gaan. Resultaat: de slaappatronen gaan erop achteruit.

Tijden veranderen. Enkele generaties geleden trokken onze overgrootouders nog naar bed met een goed boek en een warmwaterkruik. In het huidige tijdperk zijn de gewoontes vlak voor het slapen gaan anders. De tv was al ingeburgerd: 62 procent eindigt elke dag voor de buis, 95 procent kijkt minstens wekelijks televisie voor het slapen gaan. Nu eisen ook de smartphone en meer bepaald social media hun plekje op in de slaapkamer. De 'slaaphygiëne' van de Vlaming gaat er zo niet op vooruit. Onze activiteiten in het uur voor de start van de nachtrust hebben namelijk een zeer grote invloed op onze frisheid overdag. Uit een recent onderzoek* van Partena Ziekenfonds bleek al dat 1 Vlaming op 2 acuut slecht slaapt.

Beter lezen dan surfen

Partena ging verder op zoek naar de gewoontes en oorzaken van het slechte slaapgedrag van de Vlamingen. Daaruit blijkt dat 1 op 3 elke avond voor het slapengaan nog even langs Facebook, Instagram, Whatsapp of een ander sociaal netwerk gaat, doorgaans via de smartphone. In de leeftijdscategorie tot 34 jaar, is dit zelfs 1 Vlaming op 2. Geen goed idee voor de slechte slapers. Twee uur voor het slapen gaan een laatste keer berichten nagaan en dan de vliegtuigmodus inschakelen, is het beste slaapadvies. Een ontspannend boek heeft een veel beter effect op de nachtrust, maar slechts 14 procent van de Vlamingen kruipt met wat lectuur in bed.

Alcohol, cafeïne en suiker: te vermijden

Ook onze eetgewoontes in het laatste uur voor we aan onze nachtrust beginnen, durven wel eens fout te zitten. Alcohol, cafeïnehoudende dranken en suikerrijke snacks zijn niet meteen aan te raden. Toch blijkt 37 procent van de Vlamingen wekelijks wel nog een glaasje alcohol te nuttigen net voor bedtijd. Het zogenaamde slaapmutsje werkt averechts. Je kan best je biertje of glaasje wijn leegdrinken ruim twee uur voor je naar bed gaat. Een kruidenthee (linde-, kamille- of rooibosthee bijvoorbeeld) of een glas warme melk hebben dan wel weer een bevorderend effect. De avondsnackers slapen ook al niet als een roos. 40 procent zegt wekelijks nog een suikerrijke snack te eten net voor ze in bed kruipen. Een lichte snack, zoals wat ongebrande en ongezouten noten, rauwkost of yoghurt is wel op zijn plaats. Ook koffie na 15 uur is ook geen goed idee. Samengevat, wat we in ons laatste uur voor bedtijd eten of drinken, heeft te vaak een negatief effect op onze slaap.

Slaapadvies

"We weten dus te weinig af over een goed slaappatroon en wat men goede 'slaaphygiëne' noemt," zegt Lynn Pellens, expert gezondheid van Partena Ziekenfonds. "Toch kun je - door kleine aanpassingen te doen- al heel ver raken op weg naar een goede nachtrust. Op www.mijnslaap.be vind je een korte slaaptest. Die doorprikt enkele fabeltjes over slapen en je krijgt er ook heel wat tips."

*onderzoek naar slaapgedrag van de Vlaming, september 2019 i.s.m. iVox 2019, bevraging bij 1.000 Belgen.