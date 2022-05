Wie vandaag met een huidprobleem kampt, moet over een behoorlijke dosis geduld beschikken. De wachttijden bij de dermatoloog lopen soms op tot 4 maanden en meer. Om dat aan te pakken startte dermatoloog Annelies Avermaete met een online platform waar je huidklacht binnen de 48 uur professioneel gezien wordt.

Annelies Avermaete was jarenlang als dermatoloog aan de slag in het buitenland. Toen ze bij haar terugkeer een praktijk in ons land opstartte, stond ze versteld van de massale aanvragen voor een huidconsult. "Die ellelange wachttijden bij mij waren zeker geen uitzondering. Dit fenomeen doet zich voor bij zowat alle dermatologiepraktijken in ons land. Op korte termijn zie ik daar ook niet gauw verbetering in optreden aangezien er niet meteen een grote lading jonge dermatologen op komst is." Om patiënten met dringende, maar niet levensbedreigende huidproblemen sneller te kunnen helpen, sloeg ze de handen in elkaar met IT- ondernemer Jochen Boeykens. Samen richten ze het online platform Skindr op (spreek uit Skindokter).

Foto's

Deze applicatie is erop gericht om patiënten vlot en efficiënt te helpen via een onlineconsult. Als patiënt maak je enkele foto's van je huidprobleem. Vervolgens worden die door de dermatoloog van je keuze onderzocht en krijg je binnen de 48 uur een advies hierover. Dat gebeurt niet live, maar via een chatfunctie. "Huidproblemen lenen zich uitstekend voor een onlineconsult, aangezien wij aan de hand van foto's al een heel goede inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht. Op die manier vervangt dit platform ook het triagegesprek dat over de telefoon wordt gevoerd en waar er geen beelden voorhanden zijn."

Opstoten

Raadplegingen via Skindr zijn vooral bedoeld om acute klachten te beantwoorden zoals plotse opstoten van huidproblemen als acné, psoriasis of eczeem, zorgen om vlekjes die veranderen of wondjes die moeizaam genezen. "Dat laat toe om voor bepaalde problemen of opstoten kort op de bal te spelen en zo erger te voorkomen. Via de chatfuctie is er ook ruimte voor dialoog of bijkomende vragen bijvoorbeeld over het juiste gebruik van een bepaalde zalf of behandeling die wordt voorgeschreven. Maar we kunnen zeker niet alles online oplossen. Voor meer complexe of ernstige aandoeningen zullen we de patiënt doorverwijzen naar een liveconsult", benadrukt dr. Annelies Avermaete.

In de toekomst willen de oprichters het platform laten evolueren tot een applicatie waarmee eveneens aan opvolging en preventie kan worden gedaan. Twee topics waar op dit moment vaak de tijd voor ontbreekt tijdens de reguliere raadpleging. "Het is mijn bedoeling om mensen met bijvoorbeeld chronische huidklachten zoals acné of premaligne letsels online regelmatig op te volgen. Zo kunnen we sneller ingrijpen bij ongewenste evoluties. Dat kan perfect op basis van foto's. Ook naar preventie toe, kunnen we via online consulten patiënten gerichter adviseren hoe ze hun huid best verzorgen om zo letsels te voorkomen."

Geen terugbetaling

Onlineconsulten bij Skindr zijn (voorlopig) niet terugbetaald door het Riziv. De prijs voor een consult schommelt tussen 28 en 59 euro en daarvoor krijg je binnen de 48 uur antwoord op je huidvraag. Op dit moment zijn zo'n 20 dermatologen aangesloten bij Skindr en zijn er raadplegingen mogelijk in Nederlands, Frans en Engels.

Wij deden de test

Een kloofje in de bovenlip dat maar niet heelt. Fraai oogt het niet, maar afgezien daarvan leek het mij te banaal om er voor naar de dokter te gaan. Bovendien werd het wondje door het smeren van wat lippenbalsem soms wat kleiner, om zich nadien, meestal op stressvolle momenten, weer wat dominanter en pijnlijker te manifesteren. Een ideaal probleem dus om voor te leggen aan Skindr. Na het aanmaken van een account, kies ik uit een lijst van zo'n 20 artsen een dermatoloog en vul ik een korte vragenlijst in over onder meer de precieze huidvraag, de hinder die ik ondervind (pijnlijk en soms branderig) en hoelang het zich al voordoet. Vervolgens laad ik enkele foto's op, waarvan een overzichtsfoto en een gedetailleerder beeld van de kloof. Nadat ik digitaal 28 euro betaald heb (via payconiq) krijg ik de bevestiging dat mijn consultatie is aanvaard en dat de dermatoloog aan de hand van mijn informatie een diagnose en behandelplan zal voorstellen via een mail met een link naar het beveiligde Skindr platform.

Nog geen 24 uur later volgt er inderdaad een chatbericht van de dermatoloog met een geruststellende diagnose en een eenvoudige en goedkope basisbehandeling. Ook mijn bijkomende vraag krijgt binnen het uur een antwoord, waarna het consult wordt afgesloten. Alles verliep vlot, efficiënt en toch persoonlijk en zonder ingewikkelde procedures. Ook handig: de instructies via de chat kan je altijd herlezen in geval van twijfel.

Annelies Avermaete was jarenlang als dermatoloog aan de slag in het buitenland. Toen ze bij haar terugkeer een praktijk in ons land opstartte, stond ze versteld van de massale aanvragen voor een huidconsult. "Die ellelange wachttijden bij mij waren zeker geen uitzondering. Dit fenomeen doet zich voor bij zowat alle dermatologiepraktijken in ons land. Op korte termijn zie ik daar ook niet gauw verbetering in optreden aangezien er niet meteen een grote lading jonge dermatologen op komst is." Om patiënten met dringende, maar niet levensbedreigende huidproblemen sneller te kunnen helpen, sloeg ze de handen in elkaar met IT- ondernemer Jochen Boeykens. Samen richten ze het online platform Skindr op (spreek uit Skindokter).Deze applicatie is erop gericht om patiënten vlot en efficiënt te helpen via een onlineconsult. Als patiënt maak je enkele foto's van je huidprobleem. Vervolgens worden die door de dermatoloog van je keuze onderzocht en krijg je binnen de 48 uur een advies hierover. Dat gebeurt niet live, maar via een chatfunctie. "Huidproblemen lenen zich uitstekend voor een onlineconsult, aangezien wij aan de hand van foto's al een heel goede inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht. Op die manier vervangt dit platform ook het triagegesprek dat over de telefoon wordt gevoerd en waar er geen beelden voorhanden zijn."Raadplegingen via Skindr zijn vooral bedoeld om acute klachten te beantwoorden zoals plotse opstoten van huidproblemen als acné, psoriasis of eczeem, zorgen om vlekjes die veranderen of wondjes die moeizaam genezen. "Dat laat toe om voor bepaalde problemen of opstoten kort op de bal te spelen en zo erger te voorkomen. Via de chatfuctie is er ook ruimte voor dialoog of bijkomende vragen bijvoorbeeld over het juiste gebruik van een bepaalde zalf of behandeling die wordt voorgeschreven. Maar we kunnen zeker niet alles online oplossen. Voor meer complexe of ernstige aandoeningen zullen we de patiënt doorverwijzen naar een liveconsult", benadrukt dr. Annelies Avermaete.In de toekomst willen de oprichters het platform laten evolueren tot een applicatie waarmee eveneens aan opvolging en preventie kan worden gedaan. Twee topics waar op dit moment vaak de tijd voor ontbreekt tijdens de reguliere raadpleging. "Het is mijn bedoeling om mensen met bijvoorbeeld chronische huidklachten zoals acné of premaligne letsels online regelmatig op te volgen. Zo kunnen we sneller ingrijpen bij ongewenste evoluties. Dat kan perfect op basis van foto's. Ook naar preventie toe, kunnen we via online consulten patiënten gerichter adviseren hoe ze hun huid best verzorgen om zo letsels te voorkomen." Onlineconsulten bij Skindr zijn (voorlopig) niet terugbetaald door het Riziv. De prijs voor een consult schommelt tussen 28 en 59 euro en daarvoor krijg je binnen de 48 uur antwoord op je huidvraag. Op dit moment zijn zo'n 20 dermatologen aangesloten bij Skindr en zijn er raadplegingen mogelijk in Nederlands, Frans en Engels. Een kloofje in de bovenlip dat maar niet heelt. Fraai oogt het niet, maar afgezien daarvan leek het mij te banaal om er voor naar de dokter te gaan. Bovendien werd het wondje door het smeren van wat lippenbalsem soms wat kleiner, om zich nadien, meestal op stressvolle momenten, weer wat dominanter en pijnlijker te manifesteren. Een ideaal probleem dus om voor te leggen aan Skindr. Na het aanmaken van een account, kies ik uit een lijst van zo'n 20 artsen een dermatoloog en vul ik een korte vragenlijst in over onder meer de precieze huidvraag, de hinder die ik ondervind (pijnlijk en soms branderig) en hoelang het zich al voordoet. Vervolgens laad ik enkele foto's op, waarvan een overzichtsfoto en een gedetailleerder beeld van de kloof. Nadat ik digitaal 28 euro betaald heb (via payconiq) krijg ik de bevestiging dat mijn consultatie is aanvaard en dat de dermatoloog aan de hand van mijn informatie een diagnose en behandelplan zal voorstellen via een mail met een link naar het beveiligde Skindr platform.Nog geen 24 uur later volgt er inderdaad een chatbericht van de dermatoloog met een geruststellende diagnose en een eenvoudige en goedkope basisbehandeling. Ook mijn bijkomende vraag krijgt binnen het uur een antwoord, waarna het consult wordt afgesloten. Alles verliep vlot, efficiënt en toch persoonlijk en zonder ingewikkelde procedures. Ook handig: de instructies via de chat kan je altijd herlezen in geval van twijfel.