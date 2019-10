Op de werkvloer biedt slechts 4% van de werkgevers een griepvaccin aan, aan hun medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van externe preventiedienst Liantis. Het zijn vooral de grotere bedrijven die het wel doen. "Nochtans kan je er het ziekteverzuim aanzienlijk mee doen dalen", zegt arbeidsarts Geert Premer.

Van midden oktober tot december is het opnieuw dé periode om je te laten vaccineren tegen de griep. Daarom ging de externe preventiedienst van Liantis even na bij haar ruim 34.000 aangesloten werkgevers wie er vorig jaar kosteloos vaccinaties aanbood aan medewerkers. In 2018 bleek dat slechts 4,32% te zijn. Dat is een kleine vooruitgang ten opzichte van 2017 toen 3,66% van de werkgevers het deed. In 2019 zal het percentage opnieuw rond de 4 à 5% liggen.

Nochtans is het als werkgever een goed idee om griepvaccinaties aan te bieden, als je de kans op griep in je onderneming wil doen dalen. "Griep is goed voor ongeveer 10% van het ziekteverzuim in Europa", licht Liantis-arbeidsarts Geert Premer toe. "Gemiddeld heb je als werknemer 16% kans om op het werk besmet te raken met het griepvirus."

Vooroordelen over griep en griepvaccinatie

Er bestaan evenwel nog veel vooroordelen over de griep, zowel bij werkgevers als werknemers. Zo is er vaak twijfel over de werkzaamheid van het vaccin. "Ergens blijft er altijd een kans bestaan dat men na vaccinatie toch besmet raakt, maar het risico op een vervelende griep daalt wel van 2,3% naar 0,9% bij gezonde volwassenen", bevestigt arbeidsarts Geert Premer.

Daarnaast benadrukt de arbeidsarts dat het voornamelijk bepaalde groepen werknemers zijn die het best ingeënt worden met een griepprik. "De vaccinaties zijn sowieso een goed idee voor àlle medewerkers die de kans op griep willen verkleinen. Maar er zijn ook bepaalde risicogroepen. Zo worden de vaccinaties aanbevolen voor werknemers met een chronische aandoening zoals een longziekte, hartziekte, suikerziekte, werknemers vanaf 50 jaar, zwangere werkneemsters en personen die in de gezondheidssector werken", besluit de arbeidsarts.

Een griepvaccinatie kost 18,5 euro per medewerker, inclusief de toediening door een arts of verpleegkundige. "Die kost vervalt haast in het niks wanneer je weet dat één dag afwezigheid door ziekte een onderneming al snel meer dan 300 euro kan kosten, terwijl mensen met griep gemiddeld meerdere dagen afwezig zijn", aldus Geert Premer.