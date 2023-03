Het wennen aan wintertijd is niet zo'n probleem: de klok gaat een uur achteruit en je slaapt een uurtje langer. Maar in de lente is het erger: je slaapt een uur korter. Waarom zorgt het verzetten van de klok voor slaapproblemen?

Eind maart gaat de zomertijd in: de klok gaat in het voorjaar namelijk een uur vooruit en je slaapt de nacht dat de klok verzet wordt een uur korter.

Op zondag heb je er misschien nog niet zo'n last van, maar als je altijd op een vast tijdstip naar bed gaat, heb je waarschijnlijk op zondagavond problemen met inslapen. Op maandagochtend rinkelt wel gewoon de wekker en moet je er ineens - voor je gevoel - een uur vroeger uit.

Dit heeft gevolgen voor je biologische klok. Deze duurt dagelijks iets langer dan 24 uur en die vertelt je wanneer het tijd is om te gaan slapen en wanneer het tijd is om op te staan. Zo kom je aan je optimale slaaptijd. Deze klok past zichzelf aan door licht. Als je de tijd gaat verzetten, is het op andere tijden licht en raakt je biologische klok dus verstoort.

De meeste mensen zijn binnen een paar dagen gewend aan zomertijd, maar er is ook een groep mensen - vooral avondmensen - die wekenlang slechter slapen dan gewoonlijk. Onderzoek heeft zelfs laten zien dat in de eerste drie dagen na het overgaan naar zomertijd meer hartinfarcten voorkomen dan normaal.

Hoe kun je sneller wennen aan zomertijd?

Heb jij altijd lang nodig om aan zomertijd te wennen? Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen.

Vind je vooral die eerste maandagochtend in de zomertijd lastig? Blijf dan op zondag niet langer liggen, maar sta juist vroeg op. Je biologische klok kan dan al vast wennen én de kans is groter dat je die zondagavond op een eerder tijdstip in slaap valt.

Sta meteen op als je wekker gaat. Het is misschien even lastig, maar snoozen maakt het alleen maar zwaarder.

Zorg voor licht! Gooi open die gordijnen, maak een wandeling in de ochtendzon of begin de dag met sporten.

's Avonds kun je het beste het licht zo veel mogelijk buitensluiten, zodat je lichaam melatonine gaat aanmaken. Verduisterende gordijnen kunnen helpen. Dim de lichten en kijk zo min mogelijk op je telefoon, tablet of naar de televisie.

Ook voor jonge kinderen is het vaak wennen als de tijd verzet wordt. Begin een paar dagen eerder al met het verzetten van de bedtijden. Zo is de overgang minder groot.

Bron: Plusonline.nl

