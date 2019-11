Wanneer je ademhaling 's nachts tot 30 keer per uur stopt, kan het niet anders of je sleept je door de dag en je kan je niet langer concentreren. Vijf tot tien procent van de Belgen kampt met slaapapneu, maar veel van deze slechte slapers weten dat niet en worden dus niet behandeld.

Als slaapapneu de krantenkoppen haalt, is dat door het toenemend aantal mensen dat met een slaapmasker onder de wol moet. In 2017 stond de teller al op 102.000 terugbetaalde toestellen. Een opmars die (nog) niet lijkt te stoppen. "Het syndroom werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1976. Vandaag is het de meest gediagnosticeerde aandoening in slaapcentra en beschikken we over doeltreffende behandelingen", beaamt prof. Johan Verbraecken, Slaapcentrum UZA.

...