Verzwaringsdekens worden steeds vaker gepromoot als de weg om vlot in te slapen en rustig door te slapen. Kloppen die beweringen wel en welke risico's zijn er voor mensen met apneu of overgewicht?

Verzwaringsdekens zijn eigenlijk dekbedden die heel wat kilo's zwaarder wegen dan je normale dons. Gemiddeld wegen ze tussen de 2 en 10 kilo, waarbij aanbevolen wordt om te kiezen voor een deken dat 10 % van je lichaamsgewicht bevat. Die extra kilo's komen doorgaans van minuscule glazen korrels die aan de vulling toegevoegd werden. Je gebruikt zo'n verzwaringsdeken in de plaats van je normale dekbed. Wanneer je het over je heen trekt, krijg je een 'ingepakt' gevoel dat zou helpen bij het inslapen en doorslapen. Maar klopt dat ook ?

"Voor die beweringen is vooralsnog weinig wetenschappelijke evidentie. De paar studies die hierover uitgevoerd werden waren erg kleinschalig en werden vaak uitgevoerd door de ontwikkelaars van de verzwaringsdekens", nuanceert neuroloog en slaapexpert dr. Inge Declercq. "Er zijn wel wat betere argumenten dat zo'n deken gunstig kan zijn voor mensen met angstproblemen en depressieve gevoelens die gepaard gaan met slapeloosheid. Een vier weken durende studie suggereerde alvast dat dit bij hen de slaap verbeterde."

Een mogelijke hypothese daarachter is dat het gewicht dat we voelen een rustgevend effect zou geven. Daardoor het lichaam zou meer serotonine en oxytocine (knuffelhormoon) aanmaken. De 'omhelzing' door het zware deken zou zo voor een veilig gevoel zorgen, wat mensen met angst of depressieve gevoelens helpt om los te laten. Maar dit is niet bewezen !

Apneu en snurken

Bij mensen met slaapapneu, snurkers, bij overgewicht en mensen die kampen met nachtelijk zweten is onder een verzwaringsdeken kruipen beslist geen goed idee. "De druk van het deken op de ademhalingswegen bemoeilijkt een vlotte ademhaling en kan de apneu verergeren en zo voor meer slaapverstoring zorgen. Bovendien is zo'n verzwaringsdeken behoorlijk warm. Een correcte temperatuurregeling tijdens onze slaap is belangrijk voor de slaapkwaliteit. Wanneer die te hoog oploopt, ontwaak je. Met zo'n deken, riskeer je die temperatuurregeling aardig te verstoren en zweten uit te lokken."

Onrustige benen

Hoe nuttig is zo'n deken wanneer je last hebt van nachtelijke beenkrampen of onrustige benen? "Bij sommige mensen helpt het 'fixeren' van de benen via zo'n deken om het woelen tegen te gaan en zo beter door te slapen. Anderen verdragen dan weer helemaal geen gewicht op hun benen. Toch is het belangrijk om bij onrustige benen eerst even na te gaan of er geen sprake is van een ijzer en/of ferritine tekort. In dat geval kan je via een ijzersupplement de oorzaak aanpakken.

Bij echte slaapproblemen zoals chronische slapeloosheid, bieden 'quick fixes' zoals een verzwaringsdeken geen duurzame oplossingen. Ze helpen niet om het piekeren te stoppen of om je slaapkwaliteit echt te verbeteren. Bovendien kosten deze hulpmiddelen vaak een smak geld" , benadrukt dr. Declercq.

