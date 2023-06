De sensor voor patiënten met diabetes type 2 die drie keer per dag insuline moeten krijgen, wordt vanaf 1 juli volledig terugbetaald. Het gaat volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om 18.900 volwassenen en kinderen.

Het lichaam van mensen met diabetes type 2 maakt te weinig insuline aan of reageert niet goed op insuline. Vaak moeten die patiënten meermaals per dag bloed prikken om hun suikergehalte te meten om vervolgens insuline te injecteren.

Met een sensor - een soort pleister met een klein naaldje - kunnen patiënten continu hun suikerspiegel meten, waardoor bloed prikken niet langer nodig is. Maar goedkoop is dat met 920 euro per jaar niet. In 2021 werkten minder dan 2.000 mensen met diabetes type 2 met sensoren.

De sensoren verminderen het aantal hospitalisaties en zorgen dus voor minder absenteïsme op school of op het werk, verduidelijkt Vandenbroucke. Daarnaast verbetert het hun levenskwaliteit. De minister verwacht ook dat patiënten op termijn minder complicaties zullen ontwikkelen als gevolg van hun diabetes.

