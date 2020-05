Sciensano heeft gisteren zijn richtlijnen voor de behandeling van gehospitaliseerde coronapatiënten aangepast. Het gebruik van het malariamedicijn hydroxychloroquine wordt nu sterk afgeraden.

De onderzoeksinstelling baseert zich op de recente observationele bevindingen over het gebruik van hydroxychloroquine voor coronapatiënten. Daaruit blijkt consistent dat het geen voordelen biedt, en mogelijk zelfs schadelijke effecten heeft. "Er is beslist om het off-label gebruik (het gebruik voor een indicatie of patiëntengroep waarvoor het geneesmiddel niet geregistreerd werd, red.) voor covid-19 in België niet meer aan te bevelen", staat in de aangepaste richtlijn.

Het gebruik kan voor Sciensano enkel nog in lopende klinisch geregistreerde tests, nadat de risico's en voordelen verbonden aan het onderzoek zorgvuldig zijn geherevalueerd. Volgens het wetenschappelijk instituut registreerde het federale geneesmiddelenagentschap FAGG in acht gevallen in België bijwerkingen die vermoedelijk veroorzaakt werden door het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van covid-19. In drie gevallen ging het om bijwerkingen aan het hart, die evenwel niet dodelijk waren.

Sciensano geeft ook mee momenteel bezig te zijn met het analyseren van de gegevens van de Belgische ziekenhuizen over de behandelingen sinds de start van de corona-epidemie, met een focus op de impact van hydroxychloroquine.

Het FAGG herhaalde maandag zijn waarschuwing over het risico op hartritmestoornissen verbonden aan het gebruik van hydroxychloroquine. Het deed dat na het verschijnen van een studie in het Britse medische tijdschrift The Lancet, vorige week vrijdag, die de cardiovasculaire bijwerkingen van het geneesmiddel aan het licht brachten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besliste naar aanleiding van diezelfde studie om de klinische tests met hydroxycholoroquine stop te zetten.

