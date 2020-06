Sciensano lanceert een van de komende dagen een nieuwe online tool waarop iedereen kan opvolgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen. Daarbij is er ook een alertfunctie voor de lokale overheid om in te grijpen als er ergens opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.

Viroloog Marc Van Ranst had maandagochtend op Twitter kritiek op het feit dat Sciensano geen coronacijfers meer publiceert op zondag en maandag. "Een land met nog > 20 nieuwe besmettingen per dag (vorige week waren er gemiddeld 90 per dag! ) kan zich niet permitteren om reeds over te schakelen naar 'zomervakantiemodus' en zondag en maandag geen nieuwe coronacijfers te publiceren. Managen is meten! Sorry, maar dit moet beter! ", aldus de tweet van Van Ranst.

Aantal nieuwe besmettingen belangrijkste parameter

Volgens Van Gucht zit België momenteel in een overgangsfase van de manier van rapportering. De monitoring van de cijfers loopt nog steeds zeven dagen op zeven. "Het aantal nieuwe besmettingen is de belangrijkste parameter", benadrukt Van Gucht. Daarom lanceert Sciensano binnenkort een nieuwe online tool waarop overheid en burgers kunnen opvolgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen.

"Daar is ook een alertfunctie aan verbonden voor de lokale overheid", legt Van Gucht uit. "Dat moet een trigger vormen voor de gezondheidsinspectie als er ergens lokaal opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken."

Het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames worden volgens Van Gucht niet langer gerapporteerd op zaterdag en zondag. "Dat is om de ziekenhuizen te ontlasten. Bovendien zijn die parameters minder belangrijk om onmiddellijk in actie te treden dan het aantal nieuwe besmettingen."

Viroloog Marc Van Ranst had maandagochtend op Twitter kritiek op het feit dat Sciensano geen coronacijfers meer publiceert op zondag en maandag. "Een land met nog > 20 nieuwe besmettingen per dag (vorige week waren er gemiddeld 90 per dag! ) kan zich niet permitteren om reeds over te schakelen naar 'zomervakantiemodus' en zondag en maandag geen nieuwe coronacijfers te publiceren. Managen is meten! Sorry, maar dit moet beter! ", aldus de tweet van Van Ranst.Volgens Van Gucht zit België momenteel in een overgangsfase van de manier van rapportering. De monitoring van de cijfers loopt nog steeds zeven dagen op zeven. "Het aantal nieuwe besmettingen is de belangrijkste parameter", benadrukt Van Gucht. Daarom lanceert Sciensano binnenkort een nieuwe online tool waarop overheid en burgers kunnen opvolgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen."Daar is ook een alertfunctie aan verbonden voor de lokale overheid", legt Van Gucht uit. "Dat moet een trigger vormen voor de gezondheidsinspectie als er ergens lokaal opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken."Het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames worden volgens Van Gucht niet langer gerapporteerd op zaterdag en zondag. "Dat is om de ziekenhuizen te ontlasten. Bovendien zijn die parameters minder belangrijk om onmiddellijk in actie te treden dan het aantal nieuwe besmettingen."