In normale omstandigheden volstaat schoonmaken met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen. Is iemand uit je gezin besmet of mogelijk besmet, dan kan je best harde oppervlakken die vaak aangeraakt worden ontsmetten met bleekwater.

Nauw contact met besmette personen is de belangrijkste bron van besmetting. Maar het coronavirus kan ook worden overgedragen via harde oppervlakken. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt.

Is iemand uit uw gezin besmet of mogelijk besmet, dan kan je best harde oppervlakken die veel aangeraakt worden, één keer per dag ontsmetten met bleekwater (in de volksmond 'javel'). Denk maar aan lichtschakelaars, deurklinken, trapleuning, waterkranen, het toilet, de tafel en het nachtkastje.

De te behandelen oppervlakken moeten vooraf worden gereinigd met een licht vochtige doek (bevochtigd met leidingwater).

Meng het bleekwater in een liter leidingwater. Het water moet lauw zijn - tussen 18 en 25 graden.

Heeft u bleekwater van 15° chloor? Gebruik 20 ml per liter water (of 2 dessertlepels of 4 koffielepels).

Heeft u bleekwater van 8° chloor? Gebruik 40 ml per liter water (of 4 dessertlepels of 8 koffielepels).

Voor een optimale desinfectie de oplossing onmiddellijk gebruiken en aanbrengen met een spons/ reinigingsdoek. Bevochtig de oppervlakken overvloedig met de oplossing.

Laat de oplossing ten minste 5 minuten inwerken.

Draag waterbestendige handschoenen en bij voorkeur een veiligheidsbril om spatten in de ogen te vermijden.

Verlucht voldoende, open zo nodig de ramen.

Meng bleekwater NOOIT met andere schoonmaakmiddelen.

Spoel na met proper water, zeker die oppervlakken en materialen die met eet- of drinkwaren in contact kunnen komen.

Het bleekwaterproduct mag niet ouder zijn dan 3 maand gerekend vanaf de productiedatum.

Bewaar bleekwater buiten het bereik van kinderen.

Giet de resterende oplossing onmiddellijk weg na gebruik. Giet ze nooit over in lege drankflessen! Zo vermijd je ongevallen met mogelijk ernstige gevolgen.

Gebruik enkel bleekwater dat gecontroleerd en toegelaten is door de FOD Volksgezondheid. Ontsmettingsmiddelen die goedgekeurd werden door de FOD bevatten een toelatingsnummer dat u op het etiket terugvindt. Ze zijn ook opgenomen in de databank met toegelaten producten op www.biocide.be.

In de andere ruimtes van uw woning, waar er minder kans is dat ze zijn blootgesteld aan het virus, volstaat een poetsbeurt met je gebruikelijke schoonmaakmiddel. Het is belangrijk om bleekwater niet overal in uw huis te gebruiken, het is irriterend voor de huid en schadelijk voor het milieu.

Bron: FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

