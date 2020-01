Wetenschappers zijn het er inmiddels roerend over eens: alcohol drinken, zelfs met mate, is niet gezond. Maar of het daarom altijd slecht is...

Met mate alcohol drinken, is dat nu een vloek of een zegen? Moeilijke vraag! De voorbije decennia haalde het onderwerp geregeld de media, maar van de wetenschappelijke studies waarover werd bericht, zijn we niet veel wijzer geworden. Integendeel. Wellicht heb ook jij de wenkbrauwen gefronst toen je op de radio hoorde dat zelfs één druppel alcohol kankerverwekkend is, terwijl je enkele dagen eerder nog ergens had gelezen dat een glaasje per dag het hart beschermt.

...

Met mate alcohol drinken, is dat nu een vloek of een zegen? Moeilijke vraag! De voorbije decennia haalde het onderwerp geregeld de media, maar van de wetenschappelijke studies waarover werd bericht, zijn we niet veel wijzer geworden. Integendeel. Wellicht heb ook jij de wenkbrauwen gefronst toen je op de radio hoorde dat zelfs één druppel alcohol kankerverwekkend is, terwijl je enkele dagen eerder nog ergens had gelezen dat een glaasje per dag het hart beschermt.Gelukkig is alles een stuk duidelijker geworden sinds het medisch vakblad The Lancet in augustus 2019 een meta-analyse publiceerde. De studie, was gebaseerd op de medische gegevens van meer dan 28 miljoen mensen tussen 1990 en 2016. Ze bracht de link in kaart tussen alcoholconsumptie en mortaliteit, ongeacht de doodsoorzaak. De belangrijkste conclusie? "Vroeger dachten we dat elke dag een glaasje alcohol drinken goed was voor de gezondheid, vandaag weten we dat dit niet zo is", zegt dokter Bernard Dor, huisarts en alcoholdeskundige. "We kunnen niet langer meer zeggen dat een glaasje per dag heilzaam is, enkel dat het niet slecht is. En dat is niet hetzelfde!"Concreet blijkt uit de meta-analyse dat het veelbesproken glaasje per dag de levensverwachting niet significant verhoogt noch verlaagt. "Zolang je onder tien doses alcohol per week blijft [n.v.d.r. 100 gram alcohol, zie het kadertje hiernaast], loop je niet echt een risico, al heb je er ook geen baat bij", aldus nog de alcoholdeskundige.Drink je méér, dan neemt het risico op een aandoening en op een lagere levensverwachting exponentieel toe. In het begin is dat risico verwaarloosbaar, maar naarmate je meer drinkt, stijgt het snel. Drink je wekelijks 100 tot 200 gram alcohol, dan is je levensverwachting op vijftig zes maanden lager. En zodra je meer dan 350 gram drinkt - elke dag twee derde van een fles wijn of twee speciaalbieren van 8% -, daalt je levensverwachting met vier tot vijf jaar.Hadden de studies die het positieve effect van rode wijn of alcohol op hart en bloedvaten prezen het dan bij het verkeerde eind? Niet helemaal, mits je ze in de juiste context plaatst. "Vroeger dachten we dat het effect voor alle hart- en vaatziekten gold, maar dat blijkt niet te kloppen", zegt dokter Bernard Dor. "Een hoge bloeddruk en fibrillatie worden net erger naarmate je meer drinkt. Het enige beschermende effect dat ook bewezen is, is dat het risico op een hartinfarct significant daalt. Maar ook dat dit effect verdwijnt vanaf meer dan 20 glazen per week."Probleem is verder dat dit beschermende effect wordt tenietgedaan door de kankerverwekkende eigenschappen van ethanol (alcohol). "Het risico op kanker is namelijk dosisafhankelijk en neemt toe vanaf de eerste druppel alcohol. Wat niet betekent dat je sowieso kanker krijgt omdat je elke dag een glas wijn drinkt. Maar statistisch gezien, op lange termijn en ongeacht de doodsoorzaak, volstaat dit om het positieve effect van alcohol op de gezondheid van hart en bloedvaten teniet te doen."Een belangrijk detail: de studie van The Lancet betrof enkel regelmatige drinkers. "De risico's waarvan sprake hebben dus betrekking op mensen die vijf tot zeven keer per week alcohol drinken. Heb je op één zaterdagavond bijvoorbeeld tien glazen wijn achterover gedrukt, dan zal dat op middellange en lange termijn geen impact hebben op je gezondheid, zolang je dat maar niet elke zaterdag doet. Het risico dat je na die avond flink doorzakken een lelijke val maakt, lijkt me groter. En uiteraard kan je beter niet met de auto rijden!"Geen paniek dus wanneer je meestal water drinkt, maar op oudejaarsavond een keer veel te diep in het glas kijkt. Zoek je een stevige arm om op te leunen. En een bob!