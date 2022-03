Een grote meerderheid van de artsen in heel België houdt zich aan het nieuwste tariefakkoord dat artsenvereniging en ziekenfondsen eind vorig jaar sloten. Volgens cijfers van het Riziv houdt 87,52 procent van de artsen zich aan het akkoord, zo meldt het Franstalige vakblad Le Spécialiste.

In verhouding houden iets meer artsen zich aan het tariefakkoord. Bij het vorige zogenaamde 'medicomut'-akkoord ging het om 86,45 procent. Artsen die zich aan het tariefakkoord houden, zijn met andere woorden geconventioneerd en volgen de vastgelegde tarieven. De overigen zijn gedeconventioneerd: zij kunnen hogere vergoedingen aanrekenen.

Artsen hadden tot 10 maart de tijd om zich deels of volledig te deconventioneren. In Vlaanderen heeft 13,78 procent zich gedeconventioneerd, wat in lijn met Brussel (13,76 pct) is. In Wallonië ligt het aantal lager. Net iets minder dan één op de tien (9,73 pct) artsen heeft zich er teruggetrokken uit het tariefakkoord.

In enkele vakgebieden ligt de deconventionering een pak hoger. Zo is 49,08 procent van de plastische chirurgen gedeconventioneerd, net als 57,3 procent van de oogartsen en 64,44 procent van de dermatologen.

Enkele dagen voor Kerstmis hadden artsen en ziekenfondsen een akkoord 2022-2023 bereikt. Er was sprake van een totaalbedrag van meer dan 9,9 miljard euro voor 2022. Voor de honoraria van artsen is ruim 9 miljard euro voorzien, een toename van 2,4 procent in vergelijking met 2021.

