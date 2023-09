Meer dan 130 artsen hebben zich aangemeld om een opleiding tot referentiearts dementie te volgen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits gemeld.

In het huidige Vlaamse dementieplan is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenaamde referentieartsen. Zij verwerven extra expertise over de aandoening en geven ondersteuning en advies aan huisartsen die met vragen zitten over patiënten met dementie. Ook kunnen ze een aanspreekpunt zijn voor lokale beleidsstructuren en zorgvoorzieningen, zoals woonzorgcentra.

"In Vlaanderen blijven we werken aan een sterk en kwaliteitsvol dementiebeleid, onder andere via de inbedding en verspreiding van referentieartsen dementie over heel Vlaanderen. Hiermee zijn we uniek in Europa en verzetten we bakens op vlak van dementiezorg", meent Crevits.

Er is alvast veel interesse onder de artsen. Momenteel hebben zich al meer dan 130 artsen aangemeld om de opleidingsmodule te volgen. Die opleiding moet artsen handvaten bieden om signalen van dementie vroegtijdig te herkennen en de juiste zorgdiagnose te stellen. De opleiding wordt ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Domus Medica en experts en zal vanaf de tweede helft van oktober online gevolgd kunnen worden.

"Zelf waren we overdonderd door het grote succes van de inschrijving", reageert professor Jan De Lepeleire, de coördinator van het project. "Dit duidt erop dat met dit project tegemoet gekomen wordt aan een nood op het terrein. Als eerstelijnsvoorzitter en CRA (coördinerend en raadgevend arts) kijk ik ernaar uit om deze referentieartsen een plaats te geven in het lokaal zorg- en welzijnsbeleid".

