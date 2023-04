Ruim 1.600 gepensioneerden hielpen tekort in de zorg op te vangen

Volgens cijfers van de sociale zekerheid, die de krant La Libre opvroeg bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, werkten er in het vierde kwartaal van 2022 zowat 1.665 gepensioneerden van 65 jaar en ouder in de zorgsector in het kader van een maatregel van de minister om het personeelstekort in de sector te helpen opvangen.

