De lastigste verslaving, noemen rokers hun hang naar nicotine. Toch kan je ontwennen met garantie op slagen.

Waarom is stoppen zo moeilijk, is de vraag die iedereen zich stelt. "Roken is geen slechte gewoonte die toevallig je leven is ingeslopen. Het is wel degelijk een verslavingsziekte, die je zowel fysiek als mentaal afhankelijk maakt", benadrukt pneumoloog dr. Marc Meysman (UZ Brussel). De sterk verslavende stof nicotine zorgt voor de fysieke hunkering, maar daarnaast is er een niet te onderschatten psychologische component. "Roken is voor velen gelinkt aan gewoonten en prettige associaties. Mensen hebben de neiging om zich vooral het positieve te herinneren en het negatieve te verdringen. Een feestje met vrienden, waar veel ambiance is, daar hoort een sigaret bij. Hoogspanning op je werk, dan geeft die nicotineshot even rust. Zo ontstaan er door associatie heel krachtige stimuli om te blijven roken."

...