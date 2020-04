Rode Kruis Vlaanderen doet een oproep aan mannen die genezen zijn van covid-19 om bloedplasma te komen doneren met het oog op klinische studies. Dat plasma bevat antistoffen tegen het virus en kan een gezond persoon beschermen of een ziek persoon helpen sneller te genezen.

Verschillende landen voerden al klinische studies naar het inzetten van convalescent plasma in de bestrijding van het coronavirus. Dat 'herstellend' plasma zit in het bloed van mensen die de ziekte doorgemaakt hebben en er dus antistoffen tegen hebben aangemaakt. Rode Kruis Vlaanderen start vanaf dinsdag met het inzamelen van zulke plasmastalen.

"Er zijn veelbelovende studies in het buitenland en wij willen ons steentje bijdragen", zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. "Het plasma zou mensen die ziek zijn kunnen helpen om sneller te genezen maar ook gezondheidswerkers of risicogroepen preventief beschermen tegen het virus zodat ze, indien ze toch besmet worden, mildere symptomen vertonen. Dit zou de druk op de gezondheidszorg doen afnemen." Onderzoek zal moeten uitwijzen of deze antistoffen voldoende sterk zijn om de symptomen te verlichten en patiënten te helpen genezen.

De organisatie zal instaan voor het inzamelen en verdelen van het plasma. "Dankzij de geautomatiseerde toestellen in onze donorcentra en onze expertise met het afnemen van plasma kunnen we een grote hoeveelheid bloedproducten verwerken en meewerken aan dergelijke studies. We zijn blij ons steentje bij te dragen aan belangrijke onderzoeksprojecten als deze in de strijd tegen de corona-epidemie", zegt prof. Dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis Vlaanderen.

De oproep van Rode Kruis Vlaanderen is gericht aan mannen die officieel genezen zijn verklaard en van wie vaststaat dat ze het coronavirus hebben gehad. Vrouwen kunnen niet deelnemen omdat er mogelijk een ongewenste immuunreactie op de antistoffen optreed indien ze ooit, al dan niet bewust, zwanger waren.

Kandidaat-donoren die plasma willen doneren, dienen een online vragenlijst in te vullen. Nadien worden zij telefonisch gecontacteerd door iemand van het Rode Kruis en wordt een afspraak ingepland voor donatie. "Het is belangrijk dat we dat bloed uit de keten houden, het aantal donoren dat aan al deze voorwaarden voldoet is sowieso al niet groot", zegt Tassignon.

Inschrijven kan via https://covid19plasma.rodekruis.be/

