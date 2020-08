Sinds de coronacijfers in ons land opnieuw stijgen merkt Rode Kruis-Vlaanderen een drastische terugval van het aantal bloeddonoren. De laatste twee weken komt amper de helft van het normale aantal donoren naar de donorcentra. Vooral voor de voorraad bloedplaatjes heeft dit onmiddellijk negatieve gevolgen, klinkt het.

In de 13 donorcentra rekent Rode Kruis-Vlaanderen normaal gezien op ongeveer 300 dagelijkse bloeddonoren, maar de laatste dagen is dat teruggevallen tot 150. Op de mobiele inzamelingen gaat het om zo'n 20 procent minder opkomst dan verwacht.

Momenteel is er nog een reserve, maar het Rode Kruis vreest dat het tij snel kan keren. "We zien de voorraad dagelijks kleiner worden, wat toch bijzonder verontrustend is", zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Vooral voor bloedplaatjes die slechts vijf dagen houdbaar zijn, is een continue opkomst van voldoende donoren noodzakelijk. In het ziekenhuis worden ze toegediend aan onder andere kankerpatiënten en patiënten met ernstige bloedingen bij een operatie of na een ongeval.

"Door de grote terugval in het aantal bloeddonaties en beperkte houdbaarheid van bloedplaatjes, dreigen we te moeten rantsoeneren en kunnen in het slechtste geval zelfs operaties of ingrepen uitgesteld worden omdat ziekenhuizen onvoldoende bevoorraad kunnen worden", zegt Testelmans.

Het Rode Kruis roept bloeddonoren op hun donatie niet uit te stellen en benadrukt dat bloedinzamelingen ook in coronatijden een veilige omgeving zijn. Vooraf een afspraak maken is verplicht.

Naast de mobiele bloedinzamelingen en donorcentra, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen deze zomer enkele extra bloedinzamelingen op 13 augustus in Ancienne Belgique en 21 augustus in 't Kuipke.

In de 13 donorcentra rekent Rode Kruis-Vlaanderen normaal gezien op ongeveer 300 dagelijkse bloeddonoren, maar de laatste dagen is dat teruggevallen tot 150. Op de mobiele inzamelingen gaat het om zo'n 20 procent minder opkomst dan verwacht. Momenteel is er nog een reserve, maar het Rode Kruis vreest dat het tij snel kan keren. "We zien de voorraad dagelijks kleiner worden, wat toch bijzonder verontrustend is", zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.Vooral voor bloedplaatjes die slechts vijf dagen houdbaar zijn, is een continue opkomst van voldoende donoren noodzakelijk. In het ziekenhuis worden ze toegediend aan onder andere kankerpatiënten en patiënten met ernstige bloedingen bij een operatie of na een ongeval. "Door de grote terugval in het aantal bloeddonaties en beperkte houdbaarheid van bloedplaatjes, dreigen we te moeten rantsoeneren en kunnen in het slechtste geval zelfs operaties of ingrepen uitgesteld worden omdat ziekenhuizen onvoldoende bevoorraad kunnen worden", zegt Testelmans.Het Rode Kruis roept bloeddonoren op hun donatie niet uit te stellen en benadrukt dat bloedinzamelingen ook in coronatijden een veilige omgeving zijn. Vooraf een afspraak maken is verplicht.Naast de mobiele bloedinzamelingen en donorcentra, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen deze zomer enkele extra bloedinzamelingen op 13 augustus in Ancienne Belgique en 21 augustus in 't Kuipke.