Het voorraadniveau om ziekenhuizen vlot te kunnen beleveren met bloedproducten en dus mensenlevens te redden staat veel te laag. De organisatie roept Vlamingen op om bloed te komen geven in één van haar donorcentra of tijdens één van de talrijke lokale bloedinzamelingen.

De voorraad voor alle bloedgroepen staat laag maar vooral de bloedgroepen A-positief, A-negatief, O-positief en O-negatief baart zorgen. Dat ook O-negatief, de 'universele' bloedgroep die aan iedereen mag gegeven worden ongeacht de bloedgroep van de ontvanger, op een laag peil staat is alarmerend.

Minder donaties

De zomermaanden zijn elk jaar een moeilijke periode om bloed in te zamelen. Mensen zijn op vakantie en denken even niet direct aan bloed geven. Dit jaar kwamen daar ook nog eens de versoepelingen van de coronamaatregelen bij waardoor bloed geven ook niet direct op het prioriteitenlijstje kwam van de Vlaming. Ook nog niet in september.

Daarnaast is ook het aantal nieuwe donoren dat de organisatie jaarlijks nodig heeft niet op peil. De oorzaak hier is dat nieuwe donoren normaal op grotere events gerekruteerd worden. Grotere events die het afgelopen anderhalf jaar niet konden doorgaan. De campagne 'Geef voor elkaar', gestart midden juni en die als ambitie heeft om dit jaar nog 50.000 nieuwe donoren te werven, loopt te traag. In juni waren er 17.000 nieuwe donoren (34%), eind september zijn er dat 27.000 (54%). Er blijft dus nog een pak nieuwe donoren nodig.

Inhaalbeweging voor ingrepen

Minder bloeddonaties is één kant van het verhaal. Met de daling van het aantal coronabesmettingen komt de reguliere ziekenhuiszorg ook weer op gang. Operaties en ingrepen die wegens corona waren uitgesteld, worden weer uitgevoerd. De coronamaatregelen veroorzaakten een achterstand in de ziekenhuizen en die moeten worden ingehaald. Dat betekent dat er nu bovengemiddeld meer operaties worden uitgevoerd, met een bijbehorend grote vraag naar bloed van alle bloedgroepen.

Rode Kruis-Vlaanderen doet nogmaals een warme maar ook een heel dringende oproep om zich aan te melden om bloed te geven. Actieve donoren én nieuwe donoren kunnen op diverse plaatsen - in één van de 13 donorcentra of tijdens één van de talrijke lokale bloedinzamelingen - bloed geven. De procedure is zeer eenvoudig: ga naar rodekruis.be, check de locaties en tijdstippen die jou best uitkomen en maak een afspraak. Een afspraak maken kan ook via het gratis nummer 0800 777 00.

