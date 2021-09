Er zijn in België meer bloedplasmadonaties nodig. Dat zegt Rode Kruis-Vlaanderen. Volgens het Rode Kruis is er wereldwijd een tekort aan plasma, en dat terwijl de vraag continu stijgt.

Wereldwijd is 70% van het plasma afkomstig van betaalde donoren in de VS. Door de coronacrisis is het aantal donaties daar echter stevig gedaald. Door de blijvende stijgende vraag en minder aanbod, is er dus een tekort, zegt Rode Kruis woordvoerder Jan Poté.

In tegenstelling tot heel wat Europese landen is België blijven investeren in afname van plasma. Maar ook bij ons zijn er meer plasmadonaties nodig omdat de vraag stijgt. "Hoewel we beter scoren dan Europese landen zijn wij ook nog afhankelijk van het buitenland", zegt Poté.

Met dat plasma worden twee soorten medicatie ontwikkeld: intraveneuze, die in de ader wordt aangebracht en dus in het ziekenhuis gebruikt wordt - maar ook subcutane medicatie, die je onder de huid aanbrengt en je dus ook thuis kan gebruiken.

Voor intraveneuze medicatie op basis van plasma kan ons land voor 68% in de eigen behoeften voorzien. De overheid heeft daarvoor een contract met een lokale commerciële partner waar Rode Kruis-Vlaanderen plasma aan levert voor de productie van intraveneuze medicatie én de verplichting om deze in België op de markt te brengen, luidt het. "Maar, we zijn dus nog steeds voor 32% afhankelijk van het buitenland voor dit type medicatie. Dus ja we hebben meer plasmadonoren nodig want we streven echt naar 100% dekking van de behoeften op termijn."

Wat betreft subcutane medicatie is er geen regeling met een commerciële partner in België. "We zijn dus 100% afhankelijk van het buitenland en dus van het grote wereldwijde plasmatekort", zegt Poté. Het Rode Kruis vraagt dan ook dat de overheid het contract aan te passen in die zin.

