De bloedvoorraad van Rode Kruis-Vlaanderen staat nog steeds zwaar onder druk. De ziekenhuizen draaien sinds een tijdje op volle toeren en hebben - door de inhaalbeweging die ze moeten doen - meer nood aan bloedproducten dan vóór de coronacrisis. Het aantal donoren dat zijn weg (terug)vindt naar de donorcentra is echter onvoldoende.

De ziekenhuizen draaien sinds een tijdje opnieuw op volle toeren en stellen niet langer niet-dringende ingrepen uit. Dat betekent dat er opnieuw meer vraag is naar bloedproducten, méér dan voor de gezondheidscrisis in ons land uitbrak. Dat komt omdat ziekenhuizen aan een serieuze inhaalbeweging bezig zijn om alle eerder uitgestelde ingrepen uit te voeren. Daardoor levert Rode Kruis-Vlaanderen tot wel 10% meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen. Het aantal bloedgiften van donoren per dag moet dus ook omhoog, om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen en de bloedvoorraad terug op te kunnen bouwen.

Lang weekend in zicht

"De opkomst van onze donoren naar donorcentra om bloed te komen geven is op dit moment te laag om aan de vraag te kunnen voldoen", vertelt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Voor de coronacrisis mochten we dagelijks meer dan 400 donoren voor een bloedgift ontvangen, maar de afgelopen twee dagen waren dat er amper 200. Omdat bloed een heel kritisch product is, kan één slechte dag grote gevolgen hebben voor de bloedvoorraad. En dat is nu het geval." Daar komt nog eens bij dat het verlengde Pinksterweekend voor de deur staat. "Een extra dagje weekend betekent een dag minder waarop gedoneerd kan worden en dus meer bloed dat we in voorraad nodig hebben om alle patiënten in de ziekenhuizen van de nodige bloedproducten te kunnen voorzien. Daarom is het letterlijk van levensbelang dat we de voorraad omhoog krijgen zodanig dat we het pinksterweekend kunnen overbruggen", benadrukt Ine Tassignon.

Geen inzamelingen in bedrijven

Nog een gevolg van de coronacrisis is dat veel mensen van thuis werken waardoor bloedinzamelingen in bedrijven dus tijdelijk niet georganiseerd worden. Nochtans zorgen deze inzamelingen voor 12% van alle bloeddonaties per maand. Niet kunnen rekenen op deze donaties is een extra factor die ervoor zorgt dat de bloedvoorraad verder daalt. "Alle bloedproducten die we op dit moment afnemen bij donoren, leveren we quasi onmiddellijk uit aan ziekenhuizen", vertelt Ine Tassignon van het Rode Kruis.

Doneren kan enkel op afspraak

"Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is", zegt Ine Tassignon. "Op die manier kunnen we het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra optimaal spreiden en kan de organisatie er ten allen tijde voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker en eigen balpen mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je viawww.rodekruis.be/waargevenof 0800 777 00

De ziekenhuizen draaien sinds een tijdje opnieuw op volle toeren en stellen niet langer niet-dringende ingrepen uit. Dat betekent dat er opnieuw meer vraag is naar bloedproducten, méér dan voor de gezondheidscrisis in ons land uitbrak. Dat komt omdat ziekenhuizen aan een serieuze inhaalbeweging bezig zijn om alle eerder uitgestelde ingrepen uit te voeren. Daardoor levert Rode Kruis-Vlaanderen tot wel 10% meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen. Het aantal bloedgiften van donoren per dag moet dus ook omhoog, om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen en de bloedvoorraad terug op te kunnen bouwen. "De opkomst van onze donoren naar donorcentra om bloed te komen geven is op dit moment te laag om aan de vraag te kunnen voldoen", vertelt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Voor de coronacrisis mochten we dagelijks meer dan 400 donoren voor een bloedgift ontvangen, maar de afgelopen twee dagen waren dat er amper 200. Omdat bloed een heel kritisch product is, kan één slechte dag grote gevolgen hebben voor de bloedvoorraad. En dat is nu het geval." Daar komt nog eens bij dat het verlengde Pinksterweekend voor de deur staat. "Een extra dagje weekend betekent een dag minder waarop gedoneerd kan worden en dus meer bloed dat we in voorraad nodig hebben om alle patiënten in de ziekenhuizen van de nodige bloedproducten te kunnen voorzien. Daarom is het letterlijk van levensbelang dat we de voorraad omhoog krijgen zodanig dat we het pinksterweekend kunnen overbruggen", benadrukt Ine Tassignon. Nog een gevolg van de coronacrisis is dat veel mensen van thuis werken waardoor bloedinzamelingen in bedrijven dus tijdelijk niet georganiseerd worden. Nochtans zorgen deze inzamelingen voor 12% van alle bloeddonaties per maand. Niet kunnen rekenen op deze donaties is een extra factor die ervoor zorgt dat de bloedvoorraad verder daalt. "Alle bloedproducten die we op dit moment afnemen bij donoren, leveren we quasi onmiddellijk uit aan ziekenhuizen", vertelt Ine Tassignon van het Rode Kruis. "Vroeger was het niet nodig om een afspraak te maken voor je bloed kwam geven, maar sinds de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en de voorzorgsmaatregelen die dit met zich meebrengt is dit een extra maatregel die van kracht is", zegt Ine Tassignon. "Op die manier kunnen we het aantal aanwezigen op een mobiele bloedinzameling en in de donorcentra optimaal spreiden en kan de organisatie er ten allen tijde voor zorgen dat de social distancing tussen donoren en medewerkers gerespecteerd kan worden. Donoren zijn ook verplicht een mondmasker te dragen en worden gevraagd een eigen masker en eigen balpen mee te brengen. Een afspraak maken is verplicht en doe je viawww.rodekruis.be/waargevenof 0800 777 00