Het RIZIV heeft een app gelanceerd waarmee patiënten hun voorschriften voor geneesmiddelen kunnen beheren, reserveren en afhalen bij de apotheek. Dankzij de app behouden patiënten makkelijk zelf een overzicht.

Dankzij het gebruik van de eID, hebben patiënten al een tijdje geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen. Wie vanaf vandaag de app Mijn Geneesmiddelen installeert op een smartphone kan nu ook zelf zijn geneesmiddelenvoorschriften beheren en geneesmiddelen afhalen van zichzelf of personen voor wie hij/zij een zorgvolmacht heeft.

Via de beveiligde toegang itsme kunnen gebruikers voorschriften downloaden en bewaren in de app. De bijsluiters van de voorgeschreven geneesmiddel zijn beschikbaar in de app.

Bij de apotheker volstaat het om de barcode in de app te tonen, de apotheker scant de code en levert het geneesmiddel eenvoudig en snel.

Het blijft ook mogelijk om geneesmiddelen bij de apotheek af te halen met de E-id. Wie liever toch nog een papieren bewijs heeft, kan dat vragen aan de huisarts of voorschrijver.

Zelf voorschriften beheren

Mijn Geneesmiddelen maakt het bezoek aan de apotheker eenvoudiger.

Via de Mijn Geneesmiddelen-app kunnen gebruikers makkelijk geneesmiddelen reserveren bij hun apotheek naar keuze.

Ter voorbereiding van een bezoek aan de apotheek, is het mogelijk om uit al de beschikbare voorschriften een aparte lijst te maken. Dat is handig voor mensen met veel voorschriften.

Gebruikers van de app kunnen voor elk voorschrift kiezen of ze zichtbaar zijn voor apotheken of niet bij het afhalen van voorschriften met de eID. Onzichtbare voorschriften, kunnen nog altijd afgehaald worden door in de apotheek de barcode te tonen, terwijl patiënten zelf waken over hun privacy.

