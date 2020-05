Het Riziv heeft dinsdag de voorwaarden bekendgemaakt voor een terugbetaling van 9,60 euro voor serologische testen. Onder meer zorgverleners op risicovolle werkplekken kunnen op een tussenkomst van de ziekteverzekering rekenen, als een arts de test heeft voorgeschreven.

Bij serologische testen wordt nagegaan of iemand antilichamen heeft tegen het coronavirus en dus besmet is geweest. Omdat ze niet geschikt zijn als diagnostische test worden ze niet aan iedereen terugbetaald. Dat is wel het geval voor zorgverleners en personeel in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten met een hoge besmettingsgraad.

Hetzelfde geldt voor patiënten die lange tijd klachten vertonen die wijzen op het coronavirus maar negatief testten op een moleculaire test, of die test niet binnen de 7 dagen na de eerste symptomen konden krijgen. Gehospitaliseerde patiënten met klachten waarbij de resultaten van een moleculaire opsporingstest en een CT-scan niet overeenstemmen, komen eveneens in aanmerking voor een terugbetaling. Ook voor patiënten geldt dat een arts de test moet voorschrijven.

De klassieke PCR-testen en antigentesten, waarbij nagegaan wordt of iemand het coronavirus heeft, worden terugbetaald voor iedereen die volgens de richtlijnen van de overheid getest moest worden. Voor de PCR-test wordt een bedrag vergoed van 46,81 euro en voor de antigentest 16,72 euro.

Het terugbetalingskader moet patiënten beschermen tegen hoge prijzen op de markt, en de kwaliteit van de testen bewaken. Enkel de door Sciensano goedgekeurde testen worden terugbetaald. Wie zich laat testen zonder aantoonbare klinische noodzaak krijgt geen terugbetaling.

