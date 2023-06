Buitenwerkers die langdurig aan uv-straling zijn blootgesteld lopen op de lange termijn 77 procent meer kans om een vorm van huidkanker (spinocellulair carcinoom en actinische keratose) te ontwikkelen. Ook het risico op de ontwikkeling van de meest voorkomende vorm van huidkanker (basocellulair carcinoom) ligt bij hen 43 procent hoger dan bij de rest van de bevolking. Dat meldt de Stichting tegen Kanker.

Een op de vijf Belgen krijgt voor zijn 75ste een vorm van huidkanker, aldus de Stichting tegen Kanker in een persbericht. Het aantal huidkankers is de laatste jaren alarmerend toegenomen. Van 11.000 geregistreerde gevallen in 2004, steeg het aantal naar 45.733 in 2019. De stichting Kankerregistratie voorspelt 77.000 huidkankergevallen in 2030.

Hoewel melanoom de meest agressieve vorm van huidkanker is, komt die in België het minst vaak voor. Volgens cijfers uit 2020 komt het basaalcelcarcinoom het vaakst voor, in ongeveer 70 procent van de gevallen. Die kanker is wel zeldzaam voor de leeftijd van 45 jaar. Het spinocellulair carcinoom, dat vooral voorkomt bij mensen van 60 jaar en ouder is goed voor 20 procent van de huidkankers in België.

Die vaak voorkomende vormen van huidkanker zijn minder agressief en beter te behandelen. Mensen die langdurig worden blootgesteld aan uv-straling lopen wel meer risico (77 procent) om die vormen van kanker te ontwikkelen. In Europa zijn er volgens de stichting 14,5 miljoen mensen die minstens driekwart van hun tijd buiten werken. Stichting tegen Kanker steunt twee universitaire projecten met een totaal van 970.000 euro om huidkankers terug te dringen.

Met zonnige dagen in het vooruitzicht benadrukt de Stichting tegen Kanker opnieuw hoe belangrijk het is je te beschermen tegen uv-schade. Huidkanker ontstaat meestal door een teveel aan uv-straling van zonlicht of zonnebank. Zoek daarom op tijd schaduw op, draag beschermende kledij en smeer zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

