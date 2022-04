De FOD Volksgezondheid en het FAGG lanceren een nieuwe informatiecampagne over donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal. Vanaf nu kunnen burgers zich met slechts een paar muisklikken registreren als orgaandonor.

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met donatie van organen en/of ander menselijk lichaamsmateriaal: iemand die ziek is en wacht op een orgaan of iemand die plots is overleden en dankzij donatie van organen, cellen en/of weefsels andere levens heeft kunnen redden. De procedures om zich als donor te registreren, zijn nog niet genoeg gekend. Met de nieuwe informatiecampagne Beldonor willen de FOD Volksgezondheid en het FAGG de eenvoudige registratie voor orgaandonatie en ander menselijk lichaamsmateriaal onder de aandacht brengen.

Het kan in één vingerklik gedaan zijn

De nieuwe campagne bestaat uit affiches en brochures die zijn verspreid bij gemeenten, apotheken en huisartsen. Er worden ook videoboodschappen gelanceerd via sociale media zoals Facebook, YouTube, TikTok en Instagram. De video's tonen beelden van jonge, gezonde mensen die plezier maken terwijl ze een fysieke activiteit uitoefenen: plots kan alles veranderen en staat hun leven stil. Maar de campagne benadrukt vanzelfsprekend dat iedere burger zich snel op zijn computer kan aanmelden om te verklaren dat hij bereid is zijn organen en/of menselijk lichaamsmateriaal af te staan.

Klikvoororgaandonatie.be

In het verleden kon een potentiële donor zijn/haar donatiekeuze alleen registreren via de dienst burgerzaken van zijn/haar gemeente. Vandaag is het ook mogelijk om die keuze online te registreren via de website klikvoororgaandonatie.be (die linkt naar het officiële portaal MijnGezondheid.be - aanmelden met eID of via Itsme) of via huisartsen. De bedoeling is om de registratie als donor zoveel mogelijk te vereenvoudigen. De site geeft de bezoeker ook alle nodige informatie over de verschillende soorten donaties in België: de donatie van organen, cellen en/of weefsels voor transplantatie; de donatie van cellen en weefsels voor wetenschappelijk onderzoek; de donatie van cellen en weefsels voor de ontwikkeling van innoverende therapieën.

Donatie van cellen en weefsels

Cel- en weefseldonatie zijn minder bekend bij het grote publiek, maar zijn even belangrijk als orgaandonatie en hebben dezelfde therapeutische doelen: levens redden en/of de gezondheid van patiënten verbeteren. Via klikvoororgaandonatie.be kunnen burgers nu voor elke soort donatie een aparte keuze maken. De campagne wil burgers ook aanmoedigen om over donatie te praten met hun naasten of met hun huisarts.

Meer informatie over orgaandonatie vind je op de website van Beldonor, informatie over de donatie van menselijk lichaamsmateriaal op de website van het FAGG.

