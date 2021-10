Raymond van het Groenewoud start een tournee met twaalf concerten voor de nieuwe Te Gek!?-campagne. Die wil dit jaar het stigma rond depressie doorbreken met onder meer een informatieve website, een podcastreeks en een tentoonstelling. Maar dus ook met optredens van Raymond van het Groenewoud. Niet in concertzalen... maar in twaalf psychiatrische centra.

De Te Gek!?-campagne wil komend jaar mensen bewust maken rond depressies, een van de meest voorkomende psychische problemen. Door het stigma is het voor heel wat mensen moeilijk om daarover te praten.

Nochtans komt 1 persoon op 4 er vroeg of laat mee in aanraking. Wereldwijd lijden naar schatting 264 miljoen mensen aan een depressie. In België wordt één persoon op zeven vroeg of laat geconfronteerd met een zware depressie en ongeveer 8 procent van de Belgische bevolking gebruikt antidepressiva.

Indien mensen complexloos hulp zouden zoeken, zouden heel wat depressies ook relatief goed behandeld kunnen worden. Een tijdige behandeling zorgt ervoor dat een depressie niet ernstiger wordt en het risico op een terugval verkleint. Indien het uit de hand loopt, kan een depressie in het slechtste geval leiden tot suïcidale gedachten en zelfdoding. Er waren in 2019 naar schatting 9.745 pogingen tot zelfdoding in Vlaanderen, gemiddeld 27 suïcidepogingen per dag.

Maar naast menselijke drama's hebben depressies ook een menselijke tol. Het is vandaag de derde oorzaak van de 'universele ziektelast', het totale wereldwijde verlies aan productieve jaren door ziekte. In 2030 kan depressie uitgroeien tot de belangrijkste oorzaak.

De organisatie achter de campagne wil daarom het taboe rond het zoeken van psychische hulp doorbreken. In Gent wordt woensdag de nieuwe campagne afgetrapt met Van het Groenewoud, die een sobere versie van 'Het is zo lekker (zonder zwart gemoed)' brengt in het Museum Dr. Guislain. Een eerste van 12 concerten (tussen 29 september en 1 december 202) in Vlaamse psychiatrische centra. Die zijn voor het publiek toegankelijk, zodat mensen kennis maken met het leven in een instelling.

De akoestische versie van 'Het is zo lekker (zonder zwart gemoed)' is dit jaar het themalied van de Te Gek!?-campagne en komt met een intieme videoclip in zwart-wit. Van het Groenewoud heeft zelf nooit een depressie gehad. Maar hij weet wat neerslachtigheid is en zingt daarover in zijn liedjes. De concertreeks loopt tot 1 december 2021.

Maar de campagne omhelst ook een website met informatie, getuigenissen, weetjes en een animatiefilmpje. Een documentaire van Karel Van Mileghem belicht het onderwerp en schrijfster An Peeters publiceert een boek met de titel 'Wordt het ooit weer licht'. Geïnteresseerden kunnen een podcastreeks beluisteren en er komt een reizende expo van Museum Dr. Guislain met kunstwerken van PsycART.

Het volledige programma vind je hier.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

