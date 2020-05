Op maandag 11 mei begon UZ Leuven met de heropstart van niet-dringende ingrepen en raadplegingen. Om dat efficiënt en veilig te laten verlopen, heeft het ziekenhuis een paar nieuwe maatregelen genomen: inschrijven in het ziekenhuis gebeurt via een app en screenen op corona gebeurt vanuit de wagen in een screeningstraat op campus Gasthuisberg.

Bedoeling is om grote drukte in de algemene ontvangsthal en wachtzones te vermijden, zodat de physical distancing gerespecteerd kan worden. Daarnaast blijven ook de bekende voorwaarden, zoals een mondmasker dragen of symptoomvrij zijn, van kracht.

Inschrijven via de app

Patiënten die naar het ziekenhuis komen, konden al langer hun inschrijving doen via de mynexuzhealth-app. Die formule zal de standaardmanier worden om je in te schrijven in het ziekenhuis. Op de website van UZ Leuven staan filmpjes en uitleg over hoe je een mynexuhealth-account aanmaakt en hoe je je kunt inschrijven bij aankomst in het ziekenhuis. De app geeft de correcte info en wegbeschrijving, waardoor patiënten direct naar de juiste wachtzone of medische dienst kunnen zonder zich nog te moeten aanmelden aan de inschrijvingskiosk.

Inschrijven met de app mynexuzhealth © UZ Leuven

Wie de app nog niet geïnstalleerd heeft op zijn smartphone of er nog niet mee gewerkt heeft, kan bij aankomst in het ziekenhuis terecht in de speciaal daarvoor opgerichte inschrijvingsbox aan de ingang van campus Gasthuisberg. Onthaalmedewerkers helpen daar met de installering van de app of inschrijving. Wie geen smartphone heeft, kan wel nog naar de inschrijvingskiosk of de gewone inschrijvingen in het ziekenhuis zelf.

Testen in de auto

Patiënten die naar het ziekenhuis komen voor een ziekenhuisopname, daghospitalisatie, functiemeting of een ingreep die speekselaerosols kan verspreiden, zullen gescreend worden op het coronavirus met een eenvoudige wisser in een screeningstraat aan campus Gasthuisberg. Zorgverleners van UZ Leuven zullen de screening doen terwijl de patiënt in de wagen zit.

Screening corona vanuit de auto © UZ Leuven Wim Feyaerts

Patiënten komen een dag op voorhand naar campus Gasthuisberg en volgen de signalisatie naar parking West. Daar laten ze zich testen bij een van de zes wachtposten. Na de test rijden de patiënten terug naar huis. Patienten die positief testen, worden telefonisch verwittigd. Wie COVID-19-negatief blijkt te zijn, wat voor de meeste mensen het geval zal zijn, krijgt geen telefoon en mag zoals afgesproken naar het ziekenhuis komen.

Als de test positief is, beslist de behandelende arts of de opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden. De patiënt krijgt op dat moment een nieuwe afspraak.

