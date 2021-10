De RA Liga vraagt op dinsdag 12 oktober, Wereldreumadag, aandacht voor RA, een van de belangrijkste vormen van reuma. Reumatoïde artritis wordt nog te vaak te laat gediagnosticeerd. "Hoe sneller iemand een diagnose krijgt, hoe minder kans op permanente schade en functieverlies", zegt Jeannine Engelen, voorzitter van de organisatie en zelf RA-patiënt.

RA is een chronische auto-immuunziekte waarbij er ontstekingen in de gewrichten optreden. Het gaat vaak om polsen, handen en voeten, maar in principe kan de ziekte ook hart, longen, huid, ogen en bloedvaten aantasten. "Het stereotype van de 50-jarige vrouw met pijnlijke gewrichten domineert nog te vaak ons beeld van RA. Jong en oud, man en vrouw, bij ieder van ons kan de auto-immuunziekte opduiken", zegt Engelen. "Zelfs kinderen ontsnappen de dans niet."

Medicatie kan permanente schade door de ziekte kan tegengaan, maar wel op voorwaarde dat patiënten op tijd een diagnose krijgen. Huisartsen of zelfs specialisten denken echter niet altijd direct aan RA, zegt de vereniging.

Snelle diagnose is belangrijk

Die wil met een campagne meer bewustzijn creëren rond de ziekte. Symbool is een 'oranje knoop'. "Voor heel wat RA-patiënten is een simpele knoop vastmaken soms een haast onmogelijke opgave. Hoe sneller iemand een diagnose krijgt, hoe minder kans op permanente schade en functieverlies", zegt Engelen.

"Zodra de eerste symptomen optreden, tikt de klok", vult Engelen aan. "Men zegt wel eens 'haast en spoed is zelden goed', maar in dit geval geldt: hoe sneller de diagnose, hoe beter."

