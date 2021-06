Chronische constipatie treft ongeveer 20 % van de Belgen voor wie de dagelijkse toiletgang vaak uitmondt in een lijdensweg. Natuurlijke middelen zoals pruimen, psylliumvezels en kiwi's kunnen de klachten helpen bestrijden maar welke van de drie geeft de beste resultaten en het meeste comfort?

Chronische constipatie is een van de meest voorkomende darmproblemen. Er is sprake van wanneer je gedurende minstens drie maanden minder dan drie keer per week stoelgang kan maken, je in meer dan een kwart van de gevallen hard moet persen of harde stoelgang maakt. Mensen met chronische verstopping hebben ook vaak het gevoel dat de darmen niet volledig zijn geleegd na het toiletbezoek.

Vergelijkende studie

Van psylliumvezels en pruimen is al eerder aangetoond dat ze goed werken bij de behandeling van chronische constipatie. Kiwi's zijn in Azië al lang populair als middel om de spijsvertering een zetje te geven. Toch ontbrak het nog aan wetenschappelijke onderzoeken die het effect van de vrucht aantoonden op de darmactiviteit. Amerikaanse wetenschappers brachten daar verandering in en vergeleken bij patiënten met chronische verstopping het effect van de drie voedingsmiddelen. De deelnemers werden opgedeeld in drie groepen waarvan de eerste elke dag 100 gram ontpitte pruimen kreeg, de tweede 12 gram psylliumvezels en de laatste 2 groene kiwi's.

© Getty Images/Luxy

Na 4 weken behandeling signaleerden alle deelnemers een gelijkaardig positief effect op de vertering maar er bleken toch wat onderlinge verschillen. Hun stoelgangmomenten namen allemaal toe in vergelijking met de beginsituatie. De pruimeneters noteerden de hoogste toename, gevolgd door de vezelgroep en de kiwi-eters. Bij de fruit-eters (pruimen en kiwi's) zagen de onderzoekers ook nog een andere verbetering. Zo werd de ontlasting ook zachter, wat niet het geval was bij de psylliumvezels. Ook het onaangename gevoel dat de darmen niet helemaal leeg zijn, nam bij alle deelnemers af.

Tevredenheid

Kiwi-eters noteerden opvallend minder hinder van een opgeblazen gevoel. Deze groep had ook veruit het minst last van ongewenste nevenwerkingen. Een van de meest opvallende verschillen die de onderzoekers aan het licht brachten, was de tevredenheid over hun behandeling. Hier scoren de kiwi's opmerkelijk goed. Bijna 7 op de 10 deelnemers uit de kiwigroep voelt zich er goed bij en verdraagt de aanpak, terwijl dit bij de pruimen en psylliumgroep een stuk lager ligt. Die tevredenheid is niet onbelangrijk aangezien chronische constipatie een langdurige behandeling vraagt.

Water

Alle drie de middelen zijn dus zinvol bij de aanpak van langdurige verstopping maar ook de rol van water mag niet vergeten worden. Vezels werken net ontlastend door hun opzwellend effect maar daarvoor moet je op het moment van de inname van de vezels ook voldoende water drinken. De hele dag door water drinken, zal je vooral veel doen plassen maar niet meteen de stoelgang verbeteren.

Chronische constipatie is een van de meest voorkomende darmproblemen. Er is sprake van wanneer je gedurende minstens drie maanden minder dan drie keer per week stoelgang kan maken, je in meer dan een kwart van de gevallen hard moet persen of harde stoelgang maakt. Mensen met chronische verstopping hebben ook vaak het gevoel dat de darmen niet volledig zijn geleegd na het toiletbezoek.Van psylliumvezels en pruimen is al eerder aangetoond dat ze goed werken bij de behandeling van chronische constipatie. Kiwi's zijn in Azië al lang populair als middel om de spijsvertering een zetje te geven. Toch ontbrak het nog aan wetenschappelijke onderzoeken die het effect van de vrucht aantoonden op de darmactiviteit. Amerikaanse wetenschappers brachten daar verandering in en vergeleken bij patiënten met chronische verstopping het effect van de drie voedingsmiddelen. De deelnemers werden opgedeeld in drie groepen waarvan de eerste elke dag 100 gram ontpitte pruimen kreeg, de tweede 12 gram psylliumvezels en de laatste 2 groene kiwi's.Na 4 weken behandeling signaleerden alle deelnemers een gelijkaardig positief effect op de vertering maar er bleken toch wat onderlinge verschillen. Hun stoelgangmomenten namen allemaal toe in vergelijking met de beginsituatie. De pruimeneters noteerden de hoogste toename, gevolgd door de vezelgroep en de kiwi-eters. Bij de fruit-eters (pruimen en kiwi's) zagen de onderzoekers ook nog een andere verbetering. Zo werd de ontlasting ook zachter, wat niet het geval was bij de psylliumvezels. Ook het onaangename gevoel dat de darmen niet helemaal leeg zijn, nam bij alle deelnemers af.Kiwi-eters noteerden opvallend minder hinder van een opgeblazen gevoel. Deze groep had ook veruit het minst last van ongewenste nevenwerkingen. Een van de meest opvallende verschillen die de onderzoekers aan het licht brachten, was de tevredenheid over hun behandeling. Hier scoren de kiwi's opmerkelijk goed. Bijna 7 op de 10 deelnemers uit de kiwigroep voelt zich er goed bij en verdraagt de aanpak, terwijl dit bij de pruimen en psylliumgroep een stuk lager ligt. Die tevredenheid is niet onbelangrijk aangezien chronische constipatie een langdurige behandeling vraagt.Alle drie de middelen zijn dus zinvol bij de aanpak van langdurige verstopping maar ook de rol van water mag niet vergeten worden. Vezels werken net ontlastend door hun opzwellend effect maar daarvoor moet je op het moment van de inname van de vezels ook voldoende water drinken. De hele dag door water drinken, zal je vooral veel doen plassen maar niet meteen de stoelgang verbeteren.