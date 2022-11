Veel mensen denken nog steeds dat prostaatkanker een 'oude mannen'-ziekte is, dat je er niet aan dood gaat en dat iedere man evenveel kans heeft om prostaatkanker te krijgen. Deze misverstanden moeten dringend de wereld uit.

Omdat prostaatkanker in het begin vrijwel nooit klachten geeft, is het lastig om er op tijd bij te zijn.

Zodra er klachten ontstaan is de kanker vaak al uitgezaaid en is genezing niet meer mogelijk. Dit is bij ruim 20 procent van alle diagnoses het geval. Mannen met uitgezaaide prostaatkanker overlijden meestal niet op korte termijn, maar de behandelingen zijn niet mals en de gevolgen hebben veel impact op het leven van de man en zijn partner. Reden temeer om er op tijd bij te zijn. Want hoe eerder prostaatkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

Wanneer prostaatkanker wordt ontdekt, gaat het in de meeste gevallen om een niet-agressieve tumor, die regelmatig niet actief hoeft te worden behandeld. Als er wel sprake is van een agressieve tumor, dan is het belangrijk dat deze in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gediagnosticeerd en behandeld. Door nieuwe diagnostische opsporingsmethoden kunnen de agressieve en niet-agressieve tumoren in een vroeg stadium van elkaar worden onderscheiden. Dit voorkomt onnodige vervolgdiagnostiek en behandeling.

Verhoogd risico op prostaatkanker

Vanaf circa 50 jaar hebben alle mannen een verhoogd risico op prostaatkanker. Daarnaast komt prostaatkanker vaker voor - en is vaak agressiever - bij mannen van Afrikaanse afkomst. Tenslotte zijn er families waarin prostaatkanker vaker en/of op jonge leeftijd (< 55 jaar) voorkomt. Ook bij deze laatste groep betreft het vaak een agressievere vorm van prostaatkanker met een slechtere prognose.

Bij ongeveer 5 tot 10 procent van alle patiënten met prostaatkanker is sprake van erfelijke of familiale aanleg. Redenen om aan een erfelijke aanleg bij prostaatkanker te denken, zijn:

prostaatkanker én een familielid (eerste- of tweedegraads) met borstkanker, met een diagnoseleeftijd van 50 jaar of jonger

prostaatkanker én een familielid (eerste- of tweedegraads) met eierstokkanker

prostaatkanker én een familielid (eerste- of tweedegraads) met alvleesklierkanker

prostaatkanker én van Joodse afkomst

Europa

In heel Europa klinken signalen dat er meer aandacht moet komen voor het vroeg opsporen van kanker. De Europese Commissie stelt een nieuwe aanpak voor om lidstaten te ondersteunen bij kankerscreening en beveelt een uitbreiding van de georganiseerde kankerscreening aan bij prostaatkanker. De Europese Commissie beveelt dit aan, omdat het zo vroeg mogelijk opsporen van kanker volgens haar levens kan redden en de levenskwaliteit van patiënten verbetert.

Bron: Plusonline.nl

