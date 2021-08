Een voedingssupplement met gunstige bacteriën - zogenaamde probiotica - kan onverklaarde maagklachten verminderen, vermoedelijk door het verbeteren van de darmflora en het positief beïnvloeden van het afweersysteem. Dat blijkt uit een studie onder leiding van het UZ Leuven bij 68 patiënten.

Wie maagklachten zonder duidelijke oorzaak heeft, in medische termen functionele dyspepsie genoemd, krijgt vaak een zuurremmer voorgeschreven. Dat helpt voor de meeste patiënten, maar kan bij langdurig gebruik de natuurlijke darmflora aantasten. Om dat tegen te gaan, bestaan er voedingssupplementen met probiotica. Dat zijn micro-organismen, meestal bacteriën, die de darmflora gunstig beïnvloeden en onze gezondheid kunnen bevorderen.

Een Belgisch-Nederlands onderzoeksteam onderzocht of een nieuwe generatie probiotica ook onverklaarde maagklachten kunnen verminderen. Aan de studie namen 68 patiënten met functionele dyspepsie deel. Gedurende acht weken nam de ene helft dagelijks het supplement met probiotica in, terwijl de andere helft een placebo kreeg. De resultaten werden zopas gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Minder maagklachten

"De behandeling had een duidelijk effect op de symptomen: in vergelijking met de placebogroep, hadden veel minder patiënten nog maagklachten nadat ze een tijdje probiotica kregen. Zij hadden dubbel zoveel kans op een significante afname van de symptomen", weet prof. Tim Vanuytsel, gastro-enteroloog in UZ Leuven.

In een volgende fase van de studie kregen alle patiënten de probiotica om effecten op langere termijn te onderzoeken. Het aantal actieve immuuncellen en de signaalstof die ze produceren in het bloed namen af, terwijl de onderzoekers meer gunstige bacteriën terugvonden in de stoelgangstalen. De effecten waren het grootst na zestien weken.

"Samengevat leidde het langdurig innemen van probiotica tot positieve veranderingen in de darmflora en het afweersysteem, waardoor de maagklachten afnamen. Bovendien waren er geen ernstige nevenwerkingen en is de behandeling dus veilig", aldus Dr. Lucas Wauters, gastro-enteroloog in opleiding en doctoraatsstudent.

Prof. Vanuytsel geeft wel aan dat het nog te vroeg is probiotica als eerstelijnsbehandeling in te voeren bij alle patiënten. Daarvoor moeten de huidige resultaten eerst bevestiging krijgen in een grotere studie.

Wie maagklachten zonder duidelijke oorzaak heeft, in medische termen functionele dyspepsie genoemd, krijgt vaak een zuurremmer voorgeschreven. Dat helpt voor de meeste patiënten, maar kan bij langdurig gebruik de natuurlijke darmflora aantasten. Om dat tegen te gaan, bestaan er voedingssupplementen met probiotica. Dat zijn micro-organismen, meestal bacteriën, die de darmflora gunstig beïnvloeden en onze gezondheid kunnen bevorderen.Een Belgisch-Nederlands onderzoeksteam onderzocht of een nieuwe generatie probiotica ook onverklaarde maagklachten kunnen verminderen. Aan de studie namen 68 patiënten met functionele dyspepsie deel. Gedurende acht weken nam de ene helft dagelijks het supplement met probiotica in, terwijl de andere helft een placebo kreeg. De resultaten werden zopas gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet Gastroenterology & Hepatology."De behandeling had een duidelijk effect op de symptomen: in vergelijking met de placebogroep, hadden veel minder patiënten nog maagklachten nadat ze een tijdje probiotica kregen. Zij hadden dubbel zoveel kans op een significante afname van de symptomen", weet prof. Tim Vanuytsel, gastro-enteroloog in UZ Leuven.In een volgende fase van de studie kregen alle patiënten de probiotica om effecten op langere termijn te onderzoeken. Het aantal actieve immuuncellen en de signaalstof die ze produceren in het bloed namen af, terwijl de onderzoekers meer gunstige bacteriën terugvonden in de stoelgangstalen. De effecten waren het grootst na zestien weken."Samengevat leidde het langdurig innemen van probiotica tot positieve veranderingen in de darmflora en het afweersysteem, waardoor de maagklachten afnamen. Bovendien waren er geen ernstige nevenwerkingen en is de behandeling dus veilig", aldus Dr. Lucas Wauters, gastro-enteroloog in opleiding en doctoraatsstudent. Prof. Vanuytsel geeft wel aan dat het nog te vroeg is probiotica als eerstelijnsbehandeling in te voeren bij alle patiënten. Daarvoor moeten de huidige resultaten eerst bevestiging krijgen in een grotere studie.