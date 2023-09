In de toekomst zullen praktijkassistenten artsen kunnen ondersteunen, zodat zij zich meer op de zorg voor de patiënten kunnen toeleggen. De federale regering heeft het profiel van de nieuwe functie vrijdag goedgekeurd. In het najaar van 2024 starten de opleidingen en die duren anderhalf jaar.

Om artsen beter te kunnen ondersteunen, zal er met de praktijkassistent een nieuw zorgberoep het levenslicht zien. Iemand met die functie zal aan de slag kunnen gaan in de huisartspraktijk, maar ook in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of woonzorgcentrum. Hij zal het werk van artsen en andere zorgverstrekkers kunnen verlichten voor technisch-ondersteunende medische taken, zoals de afname van stalen voor het labo, maar zal ook kunnen inspringen bij het onthaal, of een aantal administratieve, logistieke en IT-taken op zich te nemen.

"Op die manier willen we extra tijd creëren voor het contact tussen huisarts en patiënt, en zorgen we ervoor dat ook verpleegkundigen in een ziekenhuis of elders zich niet te veel moeten bezighouden met administratieve of logistieke taken", legt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke uit. "Zo kunnen ook zij zich volop focussen op zorg voor de patiënt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opvolging van patiënten met een chronische aandoening die op regelmatige basis in de huisartspraktijk langskomen."

De opleiding tot praktijkassisten duurt anderhalf jaar, waarvan zes maanden uit stage bestaat. Het is ook de bedoeling nieuwe profielen aan te trekken in de zorg. Bovendien kan een praktijkassistent door brugopleidingen te organiseren, bijvoorbeeld doorgroeien naar het beroep van verpleegkundige.

Om artsen beter te kunnen ondersteunen, zal er met de praktijkassistent een nieuw zorgberoep het levenslicht zien. Iemand met die functie zal aan de slag kunnen gaan in de huisartspraktijk, maar ook in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of woonzorgcentrum. Hij zal het werk van artsen en andere zorgverstrekkers kunnen verlichten voor technisch-ondersteunende medische taken, zoals de afname van stalen voor het labo, maar zal ook kunnen inspringen bij het onthaal, of een aantal administratieve, logistieke en IT-taken op zich te nemen. "Op die manier willen we extra tijd creëren voor het contact tussen huisarts en patiënt, en zorgen we ervoor dat ook verpleegkundigen in een ziekenhuis of elders zich niet te veel moeten bezighouden met administratieve of logistieke taken", legt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke uit. "Zo kunnen ook zij zich volop focussen op zorg voor de patiënt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opvolging van patiënten met een chronische aandoening die op regelmatige basis in de huisartspraktijk langskomen."De opleiding tot praktijkassisten duurt anderhalf jaar, waarvan zes maanden uit stage bestaat. Het is ook de bedoeling nieuwe profielen aan te trekken in de zorg. Bovendien kan een praktijkassistent door brugopleidingen te organiseren, bijvoorbeeld doorgroeien naar het beroep van verpleegkundige.