Na een positieve evaluatie van het pilootproject Onco@home in het AZ Groeninge in Kortrijk rond gedeeltelijke thuishospitalisatie voor kankerpatiënten, starten vanaf deze maand ook de ziekenhuizen van Waregem en Izegem met gespecialiseerde thuiszorg voor mensen met kanker. Dat hebben de verschillende projectpartners woensdag gemeld in een gemeenschappelijk persbericht.

De bedoeling van Onco@home is dat kankerpatiënten voor hun behandeling minder vaak naar het dagziekenhuis moeten. Die veelvuldige bezoeken hebben namelijk een impact op het sociaal leven van de patiënten, kosten de patiënt en de maatschappij geld en zijn emotioneel belastend.

Binnen het project wordt de zorgvorm in twee situaties toegepast. Bij een gedeeltelijke thuishospitalisatie doet een gespecialiseerde thuisverpleegkundige bij de patiënt thuis een bloedname, bevraagt eventuele symptomen en controleert de vitale parameters. "Met die voorbereiding gaan de zorgverleners van het betrokken ziekenhuis na of de behandeling de volgende dag veilig kan doorgaan in het ziekenhuis en kan ze al voorgeschreven en (voor)bereid worden. Hierdoor verloopt de dagopname vlotter en is de patiënt sneller terug thuis", luidt het.

De tweede toepassing is een voorbeeld van volledige thuishospitalisatie. Een gespecialiseerde verpleegkundige dient injecties thuis toe, zodat de patiënt enkel voor controlemomenten bij de behandelend arts naar het ziekenhuis moet gaan en niet bij iedere toediening.

Onco@home startte in 2016 en verliep in nauwe samenwerking tussen het AZ Groeninge, het Wit-Gele Kruis, i-mens, ZorgConnect en Kom op tegen Kanker. Nu wordt het project dus uitgebreid met het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem en de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Om de opschaling mogelijk te maken werden extra thuisverpleegkundigen van verschillende thuisverplegingsorganisaties opgeleid.

