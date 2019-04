Pil op? Laat je rijden!

Iedereen weet intussen dat alcohol en drugs een impact hebben op het rijgedrag, maar hoe zit dat met medicatie? Welke middelen beïnvloeden het reactievermogen?

Hoestsiroop met codeïne, pijnstillers, anti-allergiemiddelen, oogdruppels. Het is maar een greep uit de lange lijst geneesmiddelen die je rijvaardigheid onderuit kunnen halen. Effecten die vergelijkbaar kunnen zijn met enkele glazen alcohol. "Wij staan te weinig stil bij die mogelijke impact, terwijl uit onderzoek blijkt dat drie tot vier procent (zo'n 1.500) van het totale aantal verkeersongevallen te wijten is aan het gebruik van medicatie", stelt dokter Peter Vander Eeckt van het rijgeschiktheidscentrum CARA vast. In ons land rijdt 6% van de chauffeurs minstens één keer p...