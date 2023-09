We voeren tegenwoordig steeds meer herhaalde bewegingen uit: van tennissen of golfen, langdurig computerwerk met een muis tot urenlang turen naar een smartphone of tablet. Niet gek dat we daardoor klachten kunnen krijgen aan armen, hoofd, nek en schouders. Acht veelvoorkomende klachten op een rij.

1. Tennis- en golfarm

Als je denkt dat alleen een tennisser een tennisarm krijgt, dan sla je de bal mis. Een tennisarm wordt veroorzaakt door overbelasting aan de buitenkant van je elleboog. Denk hierbij aan herhaaldelijke bewegingen bij veel werken achter de computer of plotselinge zware belasting van je spieren bij tennissen zonder warming-up. Door deze overbelasting ontstaan kleine scheurtjes in de pezen waarmee je spieren vastzitten aan je elleboog.

Symptomen:

Een pijnlijk uitstralend gevoel van je elleboog naar je pols en/of hand

Pijnsensatie als je iemand een hand geeft

Krachtverlies in je onderarmen

Een zeurend gevoel als je je hand opwaarts beweegt

Golfarm

Een golfarm is vergelijkbaar met een tennisarm, alleen ligt de oorzaak hierbij overbelasting aan de binnenkant van je elleboog. Vanaf de binnenkant van je elleboog straalt ook hier de pijn uit naar de onderarmen en pols.

Voor het genezen van een tennis- of golfarm is het belangrijk dat je de bewegingen die de klachten veroorzaken mijdt. Ook moet je voldoende rust nemen. Als de pijn te erg is, overweeg dan om pijnstillers te nemen. De tijd die een tennis- of golfarm nodig heeft om te genezen varieert van een maand tot wel een jaar.

2. Carpaal-tunnelsyndroom

De carpaal tunnel ligt aan de binnenkant van de pols en is een doorgang voor zenuwen en pezen die van de onderarm naar de hand lopen. Ontstaat er een zwelling in de carpaal tunnel, door bijvoorbeeld te veel typen of het werken met een drilboor, dan raakt al snel je middelste handzenuw in de knel. Dit veroorzaakt bepaalde klachten. Je spreekt dan van het carpaal-tunnelsyndroom.

Symptomen:

pijn, tintelingen, doof gevoel in je duim, vingers en/of handpalm

krachtverlies in je handen

Je kunt de klachten verlichten door je handen met tussenpozen te bewegen zonder ze al te veel te belasten. Een andere optie is het dragen van een spalk om de pols te ontzien.

3. Rotator cuff letsel

De rotator cuff is de benaming voor de spiergordel die bestaat uit vier spieren rond je schouders. Ontstaat hier een scheur en heb je klachten, dan spreek je van rotator cuff letsel. Oorzaak van het letsel kan chronische irritatie zijn die optreedt als je bijvoorbeeld een slechte houding hebt achter het bureau. Maar ook een acuut trauma, zoals een val, kan letsel veroorzaken.

Symptomen:

pijn in bovenarm

krachtverlies

pijn als je op je schouder ligt

Voor het genezen van letsel aan je rotator cuff is het belangrijk veel te rusten en wanneer nodig pijnmedicatie te nemen. Is de scheur te groot, dan is opereren een goede optie.

4. Subacromiaal impingementsyndroom

Subacromiaal impingementsyndroom is een verzamelnaam voor een slijmbeursaandoening en/of peesaandoening rond het schoudergewricht. Een pees en/of slijmbeurs zit ingeklemd tegen de bovenkant van de schouder.

Je krijgt het door lang boven je hoofd te werken als je bijvoorbeeld aan het behangen bent of een val op je arm of schouder. Je hebt vooral pijn bij het zijwaarts optillen van je arm en als je op je schouder ligt. Voor het genezen van je subacromiaal impingementsyndroom gebruik je ontstekingsremmende pijnstillers en/of fysiotherapie.

Symptomen:

pijn door ontsteking van de slijmbeurs (bursa) en de pezen van de schouder

zwelling

inklemming van de weke delen in tussen de harde botten van het schoudergewricht

5. Slijmbeursontsteking

Een slijmbeursontsteking is, zoals de naam al doet vermoeden, een ontsteking aan de slijmbeurs. Je krijgt het door structurele overbelasting of een acuut trauma. Een slijmbeursontsteking is mogelijk op onder andere je hiel, knie, elleboog, schouder of heup.

Symptomen:

zwelling

pijn

bewegingsbeperking

Voor het genezen van een slijmbeursontsteking is rust noodzakelijk. Ook kun je ontstekingsremmers aan de behandelend arts vragen of eventueel een injectie.

6. Peesschede-ontsteking

Een peesschede-ontsteking is een ontsteking van het vlies dat je pees omhult. Je krijgt het als je langdurig ongewone bewegingen maakt als je bijvoorbeeld veel met een muis werkt, als je een spier verrekt of als je een infectie hebt.

Symptomen:

pijn en zwelling van de ontstoken pees

een warm gevoel bij de ontstoken pees

Een ontstoken pees geneest door rust en eventueel een spalk.

7. Het hand-armvibratiesyndroom

Het hand-armvibratiesyndroom (HAVS) is een syndroom waarbij je pijn hebt in je vingers, handen en armen. Je krijgt het als je veel werkt met trillende apparaten in bijvoorbeeld de bouw.

Symptomen:

pijn of verdoofd gevoel in je vingers

te weinig bloedtoevoer naar je vingers

Je geneest het syndroom als je genoeg rust neemt en stopt met het gebruik van de trillende apparaten. Het medicijn nifedipine kan ook helpen.

8. Smartphone-nek (of 'technek')

Zit je vaak op je telefoon of tablet te kijken? Dan kun je last hebben van de zogenaamde smartphone-nek, ook wel 'technek' genoemd. Dat is de populaire benaming voor klachten aan je hoofd, nek en schouders door smartphone- en tabletgebruik. Je krijg het als je vaak en langdurig op je smartphone of tablet bezig bent, waarbij je vaak in een onnatuurlijke positie zit. Bijvoorbeeld met een gebogen hoofd of een kromme rug.

Symptomen:

rug-, nek- en/of schouderpijn

vermoeidheid

stijve spieren (vooral een stijve nek)

spanningshoofdpijn

Je komt van je (beginnende) smartphone-nek af door een andere houding aan te nemen tijdens het smartphone- of tabletgebruik. Leer jezelf aan dat je rechtop zit en je smartphone of tablet voor je houdt, op ooghoogte, zodat je je nek of rug niet hoeft te buigen. Ook helpt het om tussendoor pauzes te nemen.

Bron: Plusonline.nl

