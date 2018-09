Petanque en massages houden chemiejobs werkbaar

De oprichting van het Demografiefonds twee jaar geleden was een primeur in België. Werkgevers en vakbonden spraken af om een deel van de beschikbare brutoloonmassa in het fonds te storten. Dat geld kunnen ondernemingen gebruiken om concrete projecten te financieren voor werkbaar werk voor arbeiders, bedienden en kaderleden.

Na zowat twee jaar blijkt dat er in ongeveer 160 bedrijven al maatregelen werden genomen, goed voor 45.000 werknemers of de helft van van alle medewerkers in de sector.

De maatregelen zijn heel divers. Extra vakantiedagen vanaf een bepaalde leeftijd, sportcheques, fruitmanden, stressmanagement, maatregelen rond ergonomie en peterschapsprojecten komen regelmatig terug, net als medische check-ups. Bij de opvallendere maatregelen zijn er antivermoeidheidsmatten, petanquemogelijkheden en ook massages.

1 op 3 werknemers ouder dan 50

"In de chemie- en farma-industrie is bijna één op de drie werknemers ouder dan 50 jaar. Hen op een haalbare en gemotiveerde manier aan de slag houden is een topprioriteit voor de sociale partners", luidt het.

"Vandaag kunnen meer dan 45.000 werknemers uit de sector genieten van concrete initiatieven voor werkbaar werk, gefinancierd vanuit het Demografiefonds", zegt Anita Van Hoof, de voorzitter van het fonds. "Hierdoor is de aandacht voor duurzame loopbanen bij heel wat bedrijven een vast item geworden op de agenda van het sociaal overleg."