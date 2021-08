Personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, zullen een derde prik met een coronavaccin kunnen krijgen. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid woensdag beslist, zo heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aangekondigd.

De derde prik of boosterdosis zal de komende maanden georganiseerd worden in de Belgische vaccinatiecentra, al zal de inenting in specifieke gevallen ook in het ziekenhuis doorgaan, verduidelijkt het kabinet van minister Beke. De ministers van Volksgezondheid hebben woensdagochtend het licht op groen gezet om de hele operatie uit te dokteren.

In eerste instantie is de derde prik bestemd voor 300.000 à 400.000 mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het gaat daarbij om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen die chronische nierdialyse moeten ondergaan, bepaalde HIV-patiënten, mensen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren die in actieve behandeling zijn of waren in de voorbije jaren, patiënten die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie hebben ondergaan en tot slot ook mensen met inflammatoire ziektes die behandeld worden met immunosuppressiva.

Ook voor hoogbejaarden?

Voor hoogbejaarden zijn er voorlopig nog geen gepubliceerde resultaten van studies over de toediening van een derde prik, valt te lezen in het rapport. De taskforce vaccinatie raadt daarom aan om de geplande analyses op doorbraakbesmettingen en de resultaten van de klinische studies over de derde prik de komende weken af te wachten.

Een stapsgewijze uitrol naar bijkomende risicogroepen is voor de taskforce vaccinatie mogelijk "maar moet bij elke stap ondersteund worden door gedegen internationaal en nationaal onderzoek en voortschrijdende inzichten, gebaseerd op bewijs."

