Personen met autisme vinden vlot de weg naar nieuwe Autisme Chat

De Autisme Chat is ontstaan vanuit de groeiende nood aan interactieve onlinehulpverlening voor personen met autisme. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf gehoor aan de wensen van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme en liet de Autisme Chat starten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 'Wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat chat een geschikte manier is om personen met autisme te bereiken. Dat blijkt nu ook in de praktijk. Met de Autisme Chat organiseren we een vorm van 'overbruggingshulp'. Het is als het ware een onlineloket waar personen die geen gebruik maken van de thuisbegeleiding terecht kunnen voor advies en onthaal. Via chat kan soms korter op de bal gespeeld worden bij acute ondersteuningsvragen, waardoor eventuele escalatie soms vermeden kan worden. We beantwoorden duidelijk aan een nood die leefde bij personen met autisme. Het prille succes dat de chathulp nu al boekt, toont dat aan. Ik vertrouw erop dat nog meer mensen met autisme de weg vinden naar deze laagdrempelige hulp.'

De Autisme Chat is te bereiken via de website van Liga Autisme Vlaanderen. De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, en dit met een permanentie van 20u per week. Sinds de opstart van de Autisme Chat vonden al meer dan 120 chatgespreken plaats, vooral met volwassenen met autisme en ouders van kinderen met autisme. Daarnaast ziet Liga Autisme Vlaanderen dat ook kinderen met autisme, partners, grootouders, broers en zussen hun weg stilaan vinden naar de Autisme Chat.

De Liga Autisme Vlaanderen verenigt de 4 Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme Vzw Victor, Tanderuis vzw, Het Raster vzw en Limburgse Stichting Autisme van het VAPH.