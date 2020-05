Wie met voetproblemen kampt, kan door de lockdown-maatregelen voorlopig niet meer terecht bij een gespecialiseerde voetverzorger. De paramedische erkenning van deze groep raakte immers nog niet afgerond. Alleen podologen mochten tijdens de lockdown de dringende zorgen toedienen en zijn sinds 4 mei terug volledig aan het werk. Dat leidt tot heel wat verwarring.

Een pedicure, podoloog en gespecialiseerd voetverzorger bekommeren zich alle drie om je voeten maar elk op hun terrein. "Gespecialiseerde voetverzorgers worden in de volksmond vaak nog omschreven als 'medische pedicure' maar deze oude benaming is enkele jaren terug niet aanvaard in de onderhandelingen over de paramedische erkenning van het beroep, dit in tegenstelling tot Nederland waar een medische pedicure dan weer wel bestaat", verduidelijkt Annick Pauwels, voorzitter van BVV (Belgische Vereniging voor gespecialiseerde Voetverzorgers).

Nochtans stonden de telefoons en mailboxen van heel wat gespecialiseerde voetverzorgers de voorbije weken roodgloeiend doordat andere zorgverleners zoals artsen of woonzorgcentra mensen doorverwezen voor een dringende 'medische pedicure'. "Ze spreken de vertrouwde gespecialiseerde voetverzorger aan om de zorgen die op regelmatige basis toegediend worden, te hervatten maar tijdens deze coronacrisis mogen enkel podologen hun werk uitvoeren. Het onderscheid is dus niet alleen bij patiënten maar ook bij andere zorgverleners vaak niet duidelijk."

Wie doet nu wat?

De basispedicure valt onder esthetische en wellness-behandelingen en gebeurt door een schoonheidsspecialist(e). Zij verzorgen de nagels (knippen, vijlen , lakken, nailart...) en de huid (ontspannende voetbaden, packings, scrubs, raspen, hydrateren, voetmassages...).

Podologen hebben een paramedische bacheloropleiding op zak en voeren vooral voetverzorgingen uit bij risicovoeten. Ze trachten problemen te voorkomen door tijdig te screenen en de oorzaak van de klachten te behandelen. Ook het toepassen van biomechanica, schoenadviezen en zooltherapie ligt in hun vakgebied. Zo ontwerpen podologen ook steunzolen op maat.

Is er sprake van 'voetproblemen' zoals schimmelinfecties, likdoorns, overmatige eeltvorming, kloven, ingroeiende nagels, verkleuring en verdikking van de nagels enzovoort dan verwijzen artsen meestal door naar een gespecialiseerd voetverzorger voor een (aanvullende) behandeling. Zij hebben een bijkomende opleiding gevolgd voor professionele voetverzorging om bij dit soort nagel- en huidaandoeningen pijn en ongemakken weg te werken, eventueel aangevuld met speciale technieken. Dat gebeurt zowel manueel, als met behulp van speciale toestellen zoals een freesmachine. In de eerstelijnszorg worden zij vaak ingeschakeld bij de behandeling van systemische en chronische voetaandoeningen zoals diabetes, reuma, vaatpathologie,... en worden zij ingeschakeld in een multidisciplinaire setting met o.a. artsen, podologen en verpleegkundigen.

Nog geen erkenning

Momenteel lopen er nog steeds onderhandelingen tussen de beroepsorganisatie en de FOD Volksgezondheid over de erkenning van de gespecialiseerde voetverzorgers als paramedisch beroep. "Gezien de dringende nood aan zo'n erkenning, hopen we dat dit overleg nu eindelijk in de laatste rechte lijn zit", besluit Annick Pauwels.

