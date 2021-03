Als presentatrice, actrice en producer was zij altijd al koploper. Paula Sémer wil, enkele weken voor haar 96e verjaardag, opnieuw een lans breken: die voor het psychisch welzijn van ouderen. Wie beter dan zij kon het boegbeeld worden van de nieuwe campagne van de Ouderenraad: Kopzorgen Verdienen Zorg.

Paula Sémer engageert zich als koploper of abmassadeur van Kopzorgen Verdienen Zorg, een campagne van de Vlaamse Ouderenraad. De organisatie wil daarmee psychische problemen bij ouderen bespreekbaar maken en politici aansporen actie te ondernemen.

Meer aandacht voor de kopzorgen van ouderen

"Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat is er amper en erover praten valt vele ouderen moeilijk", stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Het wordt tijd dat kopzorgen en verlieservaringen van ouderen de aandacht krijgen die ze verdienen."

Dat veel ouderen hun grootste zorgen en angsten niet kunnen delen, blijkt nog maar eens uit de recente 'Barometer 60+' van de Koning Boudewijnstichting. 22% van de 60- tot 84-jarigen die niet zorgbehoevend zijn, geeft aan hiermee bij niemand terecht te kunnen. Dat zijn zeer hoge cijfers. Bij 84-plussers en bij ouderen die wel zorgbehoevend zijn, liggen die cijfers ongetwijfeld nog hoger.

Koploper

"Paula Sémer is al heel haar leven koploper", klinkt het bij de Vlaamse Ouderenraad. "Het zit haar in het bloed om te spreken waarover anderen zwijgen. Ze doorbrak in haar carrière heel wat taboes door in haar programma's aandacht te schenken aan seksualiteit, vrouwenrechten en levensbedreigende ziektes zoals kanker. In die tijdsgeest heel ongewoon. Gezien het taboe op psychisch welzijn bij veel ouderen, was het voor ons evident om Paula te vragen als koploper van onze campagne. Zij was meteen enthousiast."

Voor deze campagne richtte de Ouderenraad een nieuwe website op: www.kopzorgen.be. "We willen de diversiteit van verlieservaringen tonen. Niet alle ouderen piekeren over dezelfde zaken en er is niet één antwoord of oplossing", aldus Vandenweghe.

Paula Sémer deelde al kopzorgen op de website. Ze nodigt iedereen uit om haar voorbeeld te volgen en te spreken over moeilijkheden waarmee je kampt in het leven. "Het is belangrijk om te communiceren. Zowel over onze kopzorgen, als over mogelijkheden om ze te verhelpen", stelt Paula.

De getuigenissen op de website vormen mee de basis voor een set van beleidsvoorstellen die de Ouderenraad eind dit jaar zal doen. Die voorstellen gaan over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, zowel qua preventie als qua zorg en ondersteuning.

