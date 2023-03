Mensen met een pollenallergie moeten na een intens pollenseizoen van de els en de hazelaar, nu ook rekening houden met het nakende begin van het berkenpollenseizoen. Dat kondigt het Nationaal Aerobiologisch Meetnet AirAllergy van gezondheidsinstituut Sciensano aan.

"Tot nu toe hebben we in België nog geen significante hoeveelheid berkenpollen in de lucht gemeten", aldus Ann Packeu, diensthoofd Mycologie en aerobiologie bij Sciensano. "De katjes van onze berken hebben nog een paar weken goed weer nodig om te rijpen. Maar allergiepatiënten moeten waakzaam zijn, want volgens het KMI kunnen de uit Frankrijk overwaaiende pollenwolken het risico op symptomen mogelijk verhogen. En zodra de berkenbomen in België ook massaal beginnen te bloeien, verwachten we ons hier aan de gebruikelijke explosie van de stuifmeelconcentraties."

Wie het verwachte risico op blootstelling aan berkenpollen de komende dagen wil weten, kan dat nagaan op het voorspellingsmodel dat het KMI samen met Sciensano lanceert. Het model is beschikbaar op de website en app van het KMI.

De meest allergieverwekkende bomen

Sciensano merkt op dat berken als de meest allergieverwekkende bomen in België worden beschouwd, omdat ze grote hoeveelheden stuifmeel produceren. De allergenen van de hazelaar, els en berken - alle drie van dezelfde berkenfamilie - lijken ook op elkaar. Mensen die allergisch zijn voor een van de bomen, kunnen klachten krijgen wanneer de andere twee in bloei staan, aldus het gezondheidsinstituut.

"Het probleem is dat deze allergische kruisreacties de totale duur van de symptomen verlengen", aldus nog Packeu. "Dit jaar is het hazelaar- en elzenseizoen intens en relatief lang geweest, waardoor er heel weinig tijd zal zijn tussen het einde van dat seizoen en het begin van het berkenseizoen. Allergiepatiënten krijgen dus maar weinig verlichting."

De allergieseizoenen langer worden

Dat de allergieseizoenen langer worden, heeft te maken met de klimaatverandering, zegt het gezondheidsinstituut nog. Allergieverwekkende bomen zoals de els, hazelaar en berk produceren de laatste decennia steeds meer stuifmeel. Hun seizoen begint vroeger, maar eindigt niet vroeger.

Onderzoekers bij het gezondheidsinstituut starten een enquête naar hoe stikstof mensen met een pollenallergie beïnvloedt. Pollenallergie komt immers steeds meer voor en milieubelasting door stikstof - als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen en het intensievere gebruik van pesticiden - kan daar een rol inspelen. Iedereen met een pollenallergie wordt gevraagd de enquête in te vullen. Wie die invult, moet wel minstens 18 jaar oud zijn en symptomen vertonen op de dag dat de enquête wordt ingevuld.

