Partena biedt klanten vijf gratis telefonische sessies met psycholoog aan

Via de Luisterlijn, bereikbaar via het nummer 0800 88 0 81, komen klanten in contact met een gekwalificeerd klinisch psycholoog. Bellen kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 21 uur. Als alle psychologen in gesprek zijn, belooft Partena binnen de 24 uur terug te bellen. Het eerste gesprek is een intakegesprek en vervolgens beslist de psycholoog of er verdere telefonische gesprekken worden ingepland, of dat er moet worden doorverwezen. In totaal hebben klanten recht op maximaal vijf gesprekken per jaar.

Volgens het ziekenfonds is er nood aan dergelijke hulpverlening. Uit onderzoek van de KU Leuven en de UGent blijkt namelijk dat een op de vier Vlamingen worstelt met zijn geestelijke gezondheid. Een op de twee van de Vlaamse werknemers denkt bovendien de komende vijf jaar te maken te krijgen met een burn-out.

Drempels verlagen

Hoewel de nood hoog blijkt te zijn, is het "niet altijd evident om de eerste stap te zetten, een afspraak te maken en voor een onbekende persoon je hart uit te storten", aldus Partena. Bedoeling van de Luisterlijn is vooral om de drempel te verlagen om psychologische hulp te gaan zoeken. "We bereiken nu heel wat mensen die anders de weg naar hulp niet zouden vinden", stelt psychologe Iris Albrecht.

Er zijn ook vaak financiële drempels. "Vanuit de verplichte ziekteverzekering is er vandaag slechts een beperkte terugbetaling voor psychologische hulp, terwijl de nood echt wel hoog is. Een consult van 40 minuten tot een uur kost al snel tientallen euro's", verklaart woordvoerder Sarah Masschelein.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wijst erop dat de overheid vanaf eind maart start met de terugbetaling van een bezoek aan de klinisch psycholoog voor volwassenen. "Dat ziekenfondsen dit aanbod intussen ondersteunen via hun aanvullende verzekering, is positief voor de burger", aldus De Block.