Handen wassen! Het moet zowat de meest gehoorde boodschap zijn de voorbije weken. Maar handen drogen blijkt minstens even belangrijk in de strijd tegen virusverspreiding. In publieke ruimtes grijp je dan beter naar een papieren wegwerpdoekjes in plaats van die populaire handendrogers.

Een kleinschalige Britse studie (University of Leeds) die nu gepubliceerd is in The Lancet wilde nagaan in hoeverre de manier waarop handen worden gedroogd een rol speelt bij de verspreiding van bacteriën of virusdeeltjes zoals het huidige covid-19. Ze focusten daarbij op het handen drogen in publieke toiletten zoals in ziekenhuizen of scholen. Het onderzoek zelf vond plaats in openbare ziekenhuistoiletten.

Stalen

De wetenschappers lieten vrijwilligers van wie de handen gecontroleerd besmet waren met een gunstige bacteriofaag (een virus dat bacteriën aanvalt) zowel de handen drogen met een jet stream handenblazer en als met papieren wegwerpdoekjes. De deelnemers droegen bovendien een schort over hun kleding om zo te na te gaan in hoeverre ze ook hun eigen lichaam of kleding besmetten tijdens en na het handen drogen. Na afloop van het handen drogen in de publieke toiletten, werden er stalen genomen van die schort en van een tiental verschillende oppervlakten die ze nadien direct of indirect hadden aangeraakt zoals deurklinken, stoelen, liftknoppen, trapleuningen, gsm's en stethoscopen.

Directe en indirecte overdracht

Beide manieren van handendrogen verlaagden de aanwezigheid van virale deeltjes op de handen zelf. Toch stelden de onderzoekers grote onderlinge verschillen vast bij het analyseren van de oppervlakte stalen. Daarbij kwam aan het licht dat bij quasi alle oppervlakten er een hogere contaminatie gedetecteerd werd na de handenblazer dan na het papieren droogwerk. Bovendien lag de besmetting na handcontact met oppervlakten zoals deurklinken of liftknoppen tien keer hoger na het handen blazen.

Niet alleen direct contact maakte een verschil. Er was ook sprake van indirecte overdracht via de kleding. Wie zijn handen had droog geblazen en vervolgens zijn schort had aangeraakt, bleek ook daar virusdeeltjes achter te laten. Die werden vervolgens overgebracht op armleuningen, wanneer die persoon even ging zitten. Dit was niet vastgesteld bij de papieren droogmethode.

Richtlijnen

Voor de onderzoekers bevestigt dit alvast de richtlijnen van de WHO die zeker in ziekenhuis-en andere zorgomgevingen aanbevelen om voor papieren doekjes te kiezen om virusverspreiding tegen te gaan. Die bieden ook het bijkomende voordeel dat je er na het handen wassen de kraan mee kan dichtdraaien.

Bron: The Lancet

