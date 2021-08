Heb je al gehoord van een spitplank of cowboysteak? Of heb je het zelf al eens gebruikt? Door de vele meldingen van ongevallen met brandwonden en omdat het toestel niet voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften, mag het voorlopig niet meer verkocht of verhuurd worden.

Een spitplank, in de volksmond ook wel eens cowboysteak genoemd, is een klein tafelbraadspit dat regelmatig op feesten met familie en vrienden gebruikt wordt. Het rust op een statief boven een klein aluminium reservoir waarin een brandstof wordt aangestoken. Dat kan een open vlam van meer dan 10 cm geven. De spitplank wordt voor elke persoon rechtstreeks op een plank geplaatst. Op die manier kan iedereen zijn eigen stuk vlees braden.

Die toestellen vormen een ernstig risico op brandwonden en voldoen niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften. De risico's zijn het grootst als de brandstof wordt toegevoegd aan een (bijna) uitgedoofd reservoir, als de handgreep van het spit van geleidend metaal geen bescherming heeft, of wanneer er brandstof opspat door druppend vet. Verder kan de spitplank onstabiel staan en omvallen waardoor de aangestoken brandstof zich verspreidt op tafel of kan er koolmonoxidevergiftiging ontstaan.

Naar aanleiding van talrijke ongevallen en aangezien het toestel niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften voldoet, besliste de FOD Economie in 2020 bij ministerieel besluit om het aanbieden, verkopen, verdelen of verhuren van de spitplank tijdelijk op te schorten. Deze tijdelijke maatregel is nu met een jaar verlengd.

Heb je al een spitplank in huis, dan raden we je aan deze niet meer te gebruiken.

Een spitplank, in de volksmond ook wel eens cowboysteak genoemd, is een klein tafelbraadspit dat regelmatig op feesten met familie en vrienden gebruikt wordt. Het rust op een statief boven een klein aluminium reservoir waarin een brandstof wordt aangestoken. Dat kan een open vlam van meer dan 10 cm geven. De spitplank wordt voor elke persoon rechtstreeks op een plank geplaatst. Op die manier kan iedereen zijn eigen stuk vlees braden.Die toestellen vormen een ernstig risico op brandwonden en voldoen niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften. De risico's zijn het grootst als de brandstof wordt toegevoegd aan een (bijna) uitgedoofd reservoir, als de handgreep van het spit van geleidend metaal geen bescherming heeft, of wanneer er brandstof opspat door druppend vet. Verder kan de spitplank onstabiel staan en omvallen waardoor de aangestoken brandstof zich verspreidt op tafel of kan er koolmonoxidevergiftiging ontstaan. Naar aanleiding van talrijke ongevallen en aangezien het toestel niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften voldoet, besliste de FOD Economie in 2020 bij ministerieel besluit om het aanbieden, verkopen, verdelen of verhuren van de spitplank tijdelijk op te schorten. Deze tijdelijke maatregel is nu met een jaar verlengd.Heb je al een spitplank in huis, dan raden we je aan deze niet meer te gebruiken.