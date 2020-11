Doktersvoorschriften bevatten vandaag uitsluitend informatie over de af te leveren medicatie en de dosering. De apotheker weet zo wat hij moet afleveren maar niet waarom. Moet dat anders? Dat wil farmaciestudente Marijke Peeters uitzoeken.

Doktersvoorschriften bevatten vandaag uitsluitend informatie over de af te leveren medicatie en de dosering. De apotheker weet zo wat hij moet afleveren maar is niet geïnformeerd over de precieze ziekte die ermee behandeld wordt. Om fouten te voorkomen of nog betere adviezen te verlenen, is in het verleden al eens gesuggereerd om naast de medicatie ook de onderliggende aandoening mee te vermelden op het voorschrift.

Hoe denken de Belgen daar zelf over? Biedt zo'n aanpak vooral voordelen, of druist het in tegen het recht en de zorg om privacy. En is die openheid wel gewenst voor alle aandoeningen ? Wat met bijvoorbeeld psychische problemen ? Farmaciestudente Marijke Peeters organiseert voor haar masterproef een enquête hierover en is op zoek naar zoveel mogelijk deelnemers. De enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag en verloopt volledig anoniem.

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6McYzmCSSA5dADb

