Het groeiende aantal coronapatienten heeft tot gevolg dat al meerdere ziekenhuizen niet-dringende operaties afzeggen, zo bericht De Standaard.

In de Antwerpse GZA-ziekenhuizen zijn de voorbije week operaties uitgesteld. Ook het Ziekenhuis-Netwerk Antwerpen (ZNA) zegt niet-dringende operaties af. Eenzelfde geluid is te horen in het UZ Leuven, dat heel wat Brusselse covid-patienten opvangt. Het Luikse universitaire ziekenhuis CHU schrapte intussen al 30 procent van de niet-dringende ingrepen.

Alle ziekenhuizen moeten 15 procent van hun bedden op intensieve zorg vrij houden voor coronapatiënten, maar sommige ziekenhuizen houden nu al een kwart van hun bedden vrij, omdat ze die 15 procent al gepasseerd zijn. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro, vreest dat alle ziekenhuizen verplicht zullen worden een kwart van hun bedden op intensieve zorg vrij te houden. "We moeten deze week dus bekijken hoe we de niet-dringende zorg, ook de consultaties, gefaseerd kunnen afbouwen. Als het zo doorgaat, moet dat wel gebeuren."

Ook Jan Eyckmans, woordvoerder van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, gaat ervan uit dat deze week alle ziekenhuizen een kwart van hun bedden zullen moeten vrijhouden. "Maar uitstel van zorg is eigenlijk pas aan de orde als de ziekenhuizen de helft van hun IZ-diensten reserveren voor covid-19. Tot dan spreiden we de patiënten over de ziekenhuizen, zodat uitstel van zorg niet nodig is. Dat neemt niet weg dat er lokaal kortstondig sprake kan zijn van een overbelasting."

